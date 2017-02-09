Японские кроссворды Катана - сборник японских кроссвордов (нонограмм), в которых, в отличии от привычных кроссвордов, необходимо отгадывать не слово, а изображение. В данном кроссворде изображения зашифрованы числами, которые расположены слева от строк и сверху над столбцами, определяющими количество заштрихованных клеток. Числа указывают на то, сколько групп черных клеток (или какого либо другого цвета, при разгадывании цветного кроссворда) находятся в соответствующих строках и столбцах, а также сколько клеток объединено в каждой из таких групп. Задача состоит в том, чтобы определить, как именно должны быть распределены данные группы на поле.
При решении следует каждую строку и столбец рассматривать отдельно друг от друга, постепенно переходя к следующим строкам и столбцам.
Особенности программы:
1001 бесплатных японских кроссвордов.
Все кроссворды проверены с помощью компьютерной программы и имеют единственное логическое решение.
Кроссворды разбиты на группы от 5x5 до 50x50.
Наличие черно-белых и цветных вариантов.
Возможность создания собственных кроссвордов и делиться ими.
Скачивайте кроссворды присланные другими пользователями.
Ячейки можно помечать и крестиками, и точками.
Отмена действий.
Наличие подсказок.
Авто-вычеркивание цифр.
Авто-заполнение линий крестиками, после вычеркивания последней цифры.
Авто-сохранение каждого пазла.
Выбор заднего фона.
Масштабирование и плавная прокрутка.
Фиксация цифровых полей.
Блокировка текущего состояния поля, проверка предположений.
Курсор для более точного попадания.
Возможность поделиться своими результатами с друзьями, отправив получившиеся картинки через Facebook, Twitter и другими способами.
Сохранение игрового прогресса в облаке.
Достижения.
Поддержка поворота экрана.
Поддержка планшетов.
Что нового в Японские кроссворды Катана 7.2.1 для Android?
Показ символов в списке.
Предложение заполнить тривиальные линии при старте.
Прокручиваемые цифровые поля.
Цифровые поля больше не уходят за экран при сжатии.