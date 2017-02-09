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Японские кроссворды Катана для Android

Японские кроссворды Катана 7.2.1 для Android

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Описание Японские кроссворды Катана 7.2.1 для AndroidОписание   Скачать Японские кроссворды Катана 7.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,03 Мб) Скриншоты Японские кроссворды Катана 7.2.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Японские кроссворды Катана 7.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Японские кроссворды Катана 7.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Японские кроссворды Катана - сборник японских кроссвордов (нонограмм), в которых, в отличии от привычных кроссвордов, необходимо отгадывать не слово, а изображение. В данном кроссворде изображения зашифрованы числами, которые расположены слева от строк и сверху над столбцами, определяющими количество заштрихованных клеток. Числа указывают на то, сколько групп черных клеток (или какого либо другого цвета, при разгадывании цветного кроссворда) находятся в соответствующих строках и столбцах, а также сколько клеток объединено в каждой из таких групп. Задача состоит в том, чтобы определить, как именно должны быть распределены данные группы на поле.

При решении следует каждую строку и столбец рассматривать отдельно друг от друга, постепенно переходя к следующим строкам и столбцам.

Особенности программы:

  • 1001 бесплатных японских кроссвордов.
  • Все кроссворды проверены с помощью компьютерной программы и имеют единственное логическое решение.
  • Кроссворды разбиты на группы от 5x5 до 50x50.
  • Наличие черно-белых и цветных вариантов.
  • Возможность создания собственных кроссвордов и делиться ими.
  • Скачивайте кроссворды присланные другими пользователями.
  • Ячейки можно помечать и крестиками, и точками.
  • Отмена действий.
  • Наличие подсказок.
  • Авто-вычеркивание цифр.
  • Авто-заполнение линий крестиками, после вычеркивания последней цифры.
  • Авто-сохранение каждого пазла.
  • Выбор заднего фона.
  • Масштабирование и плавная прокрутка.
  • Фиксация цифровых полей.
  • Блокировка текущего состояния поля, проверка предположений.
  • Курсор для более точного попадания.
  • Возможность поделиться своими результатами с друзьями, отправив получившиеся картинки через Facebook, Twitter и другими способами.
  • Сохранение игрового прогресса в облаке.
  • Достижения.
  • Поддержка поворота экрана.
  • Поддержка планшетов.
Что нового в Японские кроссворды Катана 7.2.1 для Android?
  • Показ символов в списке.
  • Предложение заполнить тривиальные линии при старте.
  • Прокручиваемые цифровые поля.
  • Цифровые поля больше не уходят за экран при сжатии.
Скриншоты Японские кроссворды Катана:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанский
Закачек (сегодня/всего)1 / 386
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки

Отзывы о программе Японские кроссворды Катана

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