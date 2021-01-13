Сундук слов для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 931 | Статистика
Размер:29,41 Мб
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Сундук слов - захватывающая игра в слова, доступная всем пользователям Android-девайсов. Кроме огромного количества уровней с различными увлекательными заданиями, приложение предлагает насладиться качественной графикой в стиле морских приключений.

Правила игры просты: собирайте слова из букв, расположенных на игровом поле. Принимаются существительные в единственном числе, именительном падеже. Слово может собираться из соседних букв по вертикали, горизонтали и диагонали. Количество ходов на уровне ограничено, а попугай - пират придумывает для вас все более сложные задания.

Имеется несколько типов уровней:

  • Собери буквы
  • Угадай слово или фразу
  • Проведи корабль до пристани
  • Убей монстра
  • Разрушь все скалы и др.

Если вы любите филворды, виселицу, поиск слов и другие подобные игры в слова, то эта игра обязательно придется вам по нраву. Играйте в игру вместе с тысячами игроков и пройдите все уровни.

Что нового в Сундук слов 1.8.7?
  • Небольшие улучшения и исправления
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