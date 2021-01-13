Сундук слов - захватывающая игра в слова, доступная всем пользователям Android-девайсов. Кроме огромного количества уровней с различными увлекательными заданиями, приложение предлагает насладиться качественной графикой в стиле морских приключений.

Правила игры просты: собирайте слова из букв, расположенных на игровом поле. Принимаются существительные в единственном числе, именительном падеже. Слово может собираться из соседних букв по вертикали, горизонтали и диагонали. Количество ходов на уровне ограничено, а попугай - пират придумывает для вас все более сложные задания.

Имеется несколько типов уровней:

Собери буквы

Угадай слово или фразу

Проведи корабль до пристани

Убей монстра

Разрушь все скалы и др.

Если вы любите филворды, виселицу, поиск слов и другие подобные игры в слова, то эта игра обязательно придется вам по нраву. Играйте в игру вместе с тысячами игроков и пройдите все уровни.