Сундук слов для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MerigoTech
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 931 | Статистика
|Размер:
|29,41 Мб
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Сундук слов - захватывающая игра в слова, доступная всем пользователям Android-девайсов. Кроме огромного количества уровней с различными увлекательными заданиями, приложение предлагает насладиться качественной графикой в стиле морских приключений.
Правила игры просты: собирайте слова из букв, расположенных на игровом поле. Принимаются существительные в единственном числе, именительном падеже. Слово может собираться из соседних букв по вертикали, горизонтали и диагонали. Количество ходов на уровне ограничено, а попугай - пират придумывает для вас все более сложные задания.
Имеется несколько типов уровней:
- Собери буквы
- Угадай слово или фразу
- Проведи корабль до пристани
- Убей монстра
- Разрушь все скалы и др.
Если вы любите филворды, виселицу, поиск слов и другие подобные игры в слова, то эта игра обязательно придется вам по нраву. Играйте в игру вместе с тысячами игроков и пройдите все уровни.
- Небольшие улучшения и исправления
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