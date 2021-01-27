Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер, где вы можете помериться силами с друзьями или случайным противником.

Правила игры в слова просты и многим знакомы с детства. Вам дается некоторое слово, необходимо составить все возможные слова из имеющихся букв. За составленные слова вам начисляются подсказки, которыми вы можете воспользоваться чтобы угадать оставшиеся слова. Наличие мультиплеера позволяет посоревноваться с друзьями в умении составлять и угадывать слова, а так же весело провести время. Интерес к игре подогревает система наград и рейтингов.

Игра поможет вам провести время с пользой для ума, узнать новые слова, развить скорость реакции. Если вы любите разгадывать кроссворды, ребусы, играть в “Балду” и другие головоломки, то эта игра вам определенно понравится.

Особенности игры Слова из Слова: