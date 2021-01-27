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Слова из Слова для Android

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 545 | Статистика
Размер:9,54 Мб
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Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер, где вы можете помериться силами с друзьями или случайным противником.

Правила игры в слова просты и многим знакомы с детства. Вам дается некоторое слово, необходимо составить все возможные слова из имеющихся букв. За составленные слова вам начисляются подсказки, которыми вы можете воспользоваться чтобы угадать оставшиеся слова. Наличие мультиплеера позволяет посоревноваться с друзьями в умении составлять и угадывать слова, а так же весело провести время. Интерес к игре подогревает система наград и рейтингов.

Игра поможет вам провести время с пользой для ума, узнать новые слова, развить скорость реакции. Если вы любите разгадывать кроссворды, ребусы, играть в “Балду” и другие головоломки, то эта игра вам определенно понравится.

Особенности игры Слова из Слова:

  • игра в слова с друзьями online
  • награды за угаданные слова
  • рейтинги лидеров в составлении слов
  • составь слова на 96 уровнях с нарастающей сложностью
  • угадай слово воспользовавшись подсказками
  • бумажный стиль способствует полному погружению в игру
Что нового в Слова из Слова 18.2?
  • Добавлена возможность посмотреть значение угаданных слов в онлайн-словаре.
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Отзывы о программе Слова из Слова

Анатолий М. М. про Слова из Слова 5.5 для Android [14-12-2016]

Класс!!! Таких игр не много , но много похожих, которые чуть хуже! Намного гораздо интересней решать головоломку на которою нет подсказки!!! Мне очень нравится!!! 10 из 10!!!
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