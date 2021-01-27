Слова из Слова для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|JAT Studio
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 545 | Статистика
|Размер:
|9,54 Мб
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Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер, где вы можете помериться силами с друзьями или случайным противником.
Правила игры в слова просты и многим знакомы с детства. Вам дается некоторое слово, необходимо составить все возможные слова из имеющихся букв. За составленные слова вам начисляются подсказки, которыми вы можете воспользоваться чтобы угадать оставшиеся слова. Наличие мультиплеера позволяет посоревноваться с друзьями в умении составлять и угадывать слова, а так же весело провести время. Интерес к игре подогревает система наград и рейтингов.
Игра поможет вам провести время с пользой для ума, узнать новые слова, развить скорость реакции. Если вы любите разгадывать кроссворды, ребусы, играть в “Балду” и другие головоломки, то эта игра вам определенно понравится.
Особенности игры Слова из Слова:
- игра в слова с друзьями online
- награды за угаданные слова
- рейтинги лидеров в составлении слов
- составь слова на 96 уровнях с нарастающей сложностью
- угадай слово воспользовавшись подсказками
- бумажный стиль способствует полному погружению в игру
- Добавлена возможность посмотреть значение угаданных слов в онлайн-словаре.
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Отзывы о программе Слова из Слова
Анатолий М. М. про Слова из Слова 5.5 для Android [14-12-2016]
Класс!!! Таких игр не много , но много похожих, которые чуть хуже! Намного гораздо интересней решать головоломку на которою нет подсказки!!! Мне очень нравится!!! 10 из 10!!!
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