Battery Life Maximizer для Windows

Battery Life Maximizer 3.5.2.1

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Описание Battery Life Maximizer 3.5.2.1Описание   Скачать Battery Life Maximizer 3.5.2.1СКАЧАТЬ (5,54 Мб) Скриншоты Battery Life Maximizer 3.5.2.1Скриншоты (6)   Статистика Battery Life Maximizer 3.5.2.1Статистика   Отзывы о Battery Life Maximizer 3.5.2.1Отзывы (0)  
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Battery Life Maximizer - полезный инструмент для владельцев ноутбуков, позволяющий продлить время работы устройства без подзарядки и уберечь саму батарею от преждевременного выхода из строя. После запуска эта программа мониторит все процессы, связанные с расходом энергии аккумулятора, и отображает в списке найденные проблемы. Прямо здесь же предлагается и решение таких проблем.

Дополнительно это приложение отображает подробную статистику расхода аккумулятора различными программами, процессами и службами, предлагает ознакомиться с графиком расхода заряда, имеет раздел подробной информации о типе и характеристиках вашей батареи. В целом, если вы часто используете свой лаптоп без подключения к сети, то Battery Life Maximizer поможет вам оптимизировать время его автономной работы и продлить срок службы самой батареи.

Скриншоты Battery Life Maximizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 340
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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Отзывы о программе Battery Life Maximizer

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