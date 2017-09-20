Battery Life Maximizer - полезный инструмент для владельцев ноутбуков, позволяющий продлить время работы устройства без подзарядки и уберечь саму батарею от преждевременного выхода из строя. После запуска эта программа мониторит все процессы, связанные с расходом энергии аккумулятора, и отображает в списке найденные проблемы. Прямо здесь же предлагается и решение таких проблем.

Дополнительно это приложение отображает подробную статистику расхода аккумулятора различными программами, процессами и службами, предлагает ознакомиться с графиком расхода заряда, имеет раздел подробной информации о типе и характеристиках вашей батареи. В целом, если вы часто используете свой лаптоп без подключения к сети, то Battery Life Maximizer поможет вам оптимизировать время его автономной работы и продлить срок службы самой батареи.