Таймер выключения 2.7
Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время выключить или перезагрузить ПК, отправить его в спящий режим, а также выполнять
BatteryCare 0.9.30
BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю
PowerChute Personal Edition 3.0.2
PowerChute Personal Edition - Простое в использовании средство организации корректного завершения работы, обладающее развитыми функциями управления электропитанием
PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)
PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также перезагружать его, переводить в спящий или ждущий режимы по таймеру, завершить
SM Timer 2.1.3
SM Timer - бесплатная утилита, позволяющая в назначенное пользователем время выключить персональный компьютер. Присутствует опция автозагрузки приложения, которая
WakeMeUp 1.8.5.34
WakeMeUp - многофункциональный будильник для ПК под управлением ОС Windows, который позволяет вывести компьютер из спящего режима, оповестит пользователя о