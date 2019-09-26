WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL) пакетов. Программа сканирует сеть и запоминает MAC-адреса всех подключенных компьютеров.

Позже, когда компьютеры выключены или находятся в режиме ожидания, пользователь может выбрать один или несколько ПК и включить их одним щелчком мыши. Кроме того приложение позволяет включить компьютер из командной строки, указав имя компьютера, IP-адрес или МАС-адрес удаленной сетевой карты.