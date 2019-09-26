WakeMeOnLan для Windows

WakeMeOnLan 1.85

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Описание WakeMeOnLan 1.85Описание   Скачать WakeMeOnLan 1.85СКАЧАТЬ (362 Кб) Скриншоты WakeMeOnLan 1.85Скриншоты (2)   Статистика WakeMeOnLan 1.85Статистика   Отзывы о WakeMeOnLan 1.85Отзывы (2)  
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3.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL) пакетов. Программа сканирует сеть и запоминает MAC-адреса всех подключенных компьютеров.

Позже, когда компьютеры выключены или находятся в режиме ожидания, пользователь может выбрать один или несколько ПК и включить их одним щелчком мыши. Кроме того приложение позволяет включить компьютер из командной строки, указав имя компьютера, IP-адрес или МАС-адрес удаленной сетевой карты.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в WakeMeOnLan 1.85?
  • Обновлена внутрення база MAC-адресов
WakeMeOnLan
WakeMeOnLan
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 19 285
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Управление питанием
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Отзывы о программе WakeMeOnLan

Erla про WakeMeOnLan 1.76 [29-07-2016]

Программа работает отлично, включает комп как с выключенного состояния так и со спящего.
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KOT-Pskov про WakeMeOnLan 1.71 [25-09-2015]

Полезная программка. Правда русского интерфейса не заметил (хотя особо и не искал =) )..
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