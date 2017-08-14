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Стрельба по тарелочкам 3D для Android

Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.1 для Android

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Описание Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (17,96 Мб) Скриншоты Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Стрельба по тарелочкам 3D 1.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Стрельба по тарелочкам 3D - отменная реалистичная игра, где вам предстоит проявить все свое мастерство и меткость, сбивая стационарные и движущиеся мишени. Вы начнете игру новичком, имея всего лишь простенькую винтовку, но потренировавшись, сможете вступить в непрерывную схватку со стрелками из других стран, и в конце концов стать настоящим чемпионам стрельбы по тарелочкам.

Качественное сенсорное управление, реалистичная траектория полета тарелочек и множество разнообразных режимов игры - все это делает геймплей захватывающим и увлекательным, позволяя получить массу позитивных эмоций от точной стрельбы.

Особенности игры Стрельба по тарелочкам 3D:

  • доступно 4 эпизода: Олимпийские игры, Австралийская пустыня, город в Сибири, поместье в Бордо
  • более 100 непростых уровней
  • более 10 тщательно спроектированных стрелковых орудий
  • разнообразные виды соревнований: режим стрельбы по целям, режим летающих тарелочек
Скриншоты Стрельба по тарелочкам 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Стрельба по тарелочкам 3D

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