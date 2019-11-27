Стрельба из арбалета в тире 1.6 для Android
Симулятор стрельбы из арбалета. Доступно 3 основных типа прицелов (механический, коллиматорный и оптический), 4 типа мишеней. Стрельба проводится на расстоянии от 20
Стрельба из пистолета в мишень 3.4 для Android
Бесплатный симулятор стрельбы из пистолета Beretta, с помощью которого можно освоить основные принципы прицеливания как из различных типов оружия оснащенного
Моя кофейня 2019.11.1 для Android
Помогите баристе исполнить ее заветную мечту и создайте Кофейню мечты! Изучайте различные рецепты напитков и десертов, оформляйте ресторан по своему усмотрению,
TerraGenesis 4.9.24 для Android
Постройте свою космическую колонию. Заселяйте как реальные (в том числе и Землю), так и вымышленные планеты, терраформируйте спутники, исследуйте новые технологии,
Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android
Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с
The Sims FreePlay 5.43.0 для Android
The Sims FreePlay – создавайте жизнь в данном уникальном симуляторе. Следите за тем, как развиваются ваши персонажи, как они влюбляются и заводят семьи. Вам