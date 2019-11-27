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Бомжара для Android

Бомжара 1.1.20 для Android

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Описание Бомжара 1.1.20 для AndroidОписание   Скачать Бомжара 1.1.20 для AndroidСКАЧАТЬ (6,59 Мб) Скриншоты Бомжара 1.1.20 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Бомжара 1.1.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Бомжара 1.1.20 для AndroidОтзывы (6)  
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4.14 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Бомжара - увлекательная игра, в которой пользователю в буквальном смысле слова предстоит преодолеть тернистый путь "из грязи в князи". Необходимо из унылого бомжа, живущего в коробке из под холодильника и собирающего бутылки по помойкам, эволюционировать в преуспевающего бизнесмена, обладающего собственной недвижимостью и рядом компаний с огромным количеством сотрудников.

Игроку следует внимательно следить за такими жизненно необходимыми показателями, как здоровье, сытость и настроение, не допуская чтобы они падали до нуля. Чтобы добиться благосостояния нужно в начале собирать бутылки, мыть машины и подметать дворы, но по мере обучения и увеличения рейтинга, можно открывать новые, более прибыльные и престижные, виды заработка.

Что нового в Бомжара 1.1.20 для Android?
  • Ко всем скрытым экранам добавлены ярлыки
  • Исправлены некоторые ошибки
Бомжара
Бомжара
Бомжара
Бомжара
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 180
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Бомжара

Миша про Бомжара 1.1.14.2 для Android [29-12-2015]

А вы знаете что когда играешь в рулетку можно сохрониться, а если проигорал загрузить обратно
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monstar про Бомжара 1.1.11 для Android [21-04-2015]

Я дашол до конца
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миха про Бомжара 1.1.10 для Android [11-02-2015]

В старой версии 50000 в начали
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строитель соц жилья про Бомжара 1.1.9 для Android [20-12-2014]

Отличная игра, развивает и увлекает.
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uri про Бомжара 1.1.6 для Android [20-04-2014]

захватывает.
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