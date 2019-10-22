Стрельба из арбалета в тире

Chess for Android 5.7.1 для Android
Chess for Android – шахматы для коммуникаторов, работающих под управлением Android. Поддерживается горизонтальная и вертикальная ориентация экрана. В настройках
PingPong Lite 5.1.0 для Android
PingPong Lite - пинг-понг для Android-смартфонов. Три уровня сложности, полноэкранный режим, удобное управление, красивая графика
Skeet Shooting 1.21 для Android
Skeet Shooting - в этой игре вы должны стрелять по вылетающим мишеням. Игра ведется в четырех локациях, имеется три уровня сложности. Играть можно одному в
Paddle Bounce 3D 2.4.7 для Android
Paddle Bounce 3D – виртуальный настольный теннис проверит вашу реакцию. Отбивайте теннисной ракеткой мячик и не дайте ему упасть. Задний фон может меняться в
Pool Break Lite 2.7.2 для Android
Pool Break Lite – коллекция игр, включающая несколько разновидностей 3D пула, биллиарда, снукера и других популярных настольных игр. Красочная графика, реалистичная
SkeetShoot 2.0 для Android
SkeetShoot - эмулятор стендовой стрельбы. Как только вы дадите старт, через равные промежутки времени будут вылетать по две мишени, которые нужно поразить из ружья