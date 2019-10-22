Стрельба из арбалета в тире - игра для истинных ценителей оружия и в частности любителей стрелять из арбалета. Можно тренироваться в стрельбе из арбалета используя три основных типа прицелов:

Механический прицел - самый сложный в использовании тип прицела. Состоит из двух частей, мушки и прицельной планки. Чтобы точно стрелять необходимо совместить мушку с прорезью в прицельной планке.

Коллиматорный прицел - удобный при стрельбе по движущимся мишеням. Этот тип прицела имеет светящуюся прицельную марку. Ее цвет можно изменять. Для прицеливания необходимо просто совместить прицельную марку с мишенью и стрелять.

Оптический прицел - незаменим при стрельбе на дальние дистанции. Этот тип прицела позволяет изменять кратность увеличения мишени от 3 до 9. Цвет подсветки прицельной сетки можно изменять.

В игре имеется четыре типа мишеней:

Классическая арбалетная мишень.

Силуетная мишень.

Бегущий кабан.

Маятник.

При прицеливании надо учитывать то, что арбалет предварительно пристрелян на дистанцию 20 метров. На других дистанциях стрела будет лететь ниже точки прицеливания. Кроме того стрела подвержена сносу ветром. Поэтому направление и скорость ветра так же надо учитывать при прицеливании.

Стрельба проводится на расстоянии от 20 до 90 метров. На каждом расстоянии даются 10 стрел. Когда вы наберете 80 очков и более, вы получите доступ к следующей дистанции. Дистанции надо пройти с каждым прицелом индивидуально. Цель игры - пройти все дистанции и набрать максимальное количество очков.