Программы для Android » Игры » Спорт » Стрельба из арбалета в тире для Android
Стрельба из арбалета в тире для Android

Стрельба из арбалета в тире 1.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Стрельба из арбалета в тире 1.5 для AndroidОписание   Скачать Стрельба из арбалета в тире 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,04 Мб) Скриншоты Стрельба из арбалета в тире 1.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Стрельба из арбалета в тире 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Стрельба из арбалета в тире 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Стрельба из арбалета в тире - игра для истинных ценителей оружия и в частности любителей стрелять из арбалета. Можно тренироваться в стрельбе из арбалета используя три основных типа прицелов:

  • Механический прицел - самый сложный в использовании тип прицела. Состоит из двух частей, мушки и прицельной планки. Чтобы точно стрелять необходимо совместить мушку с прорезью в прицельной планке.
  • Коллиматорный прицел - удобный при стрельбе по движущимся мишеням. Этот тип прицела имеет светящуюся прицельную марку. Ее цвет можно изменять. Для прицеливания необходимо просто совместить прицельную марку с мишенью и стрелять.
  • Оптический прицел - незаменим при стрельбе на дальние дистанции. Этот тип прицела позволяет изменять кратность увеличения мишени от 3 до 9. Цвет подсветки прицельной сетки можно изменять.

В игре имеется четыре типа мишеней:

  • Классическая арбалетная мишень.
  • Силуетная мишень.
  • Бегущий кабан.
  • Маятник.

При прицеливании надо учитывать то, что арбалет предварительно пристрелян на дистанцию 20 метров. На других дистанциях стрела будет лететь ниже точки прицеливания. Кроме того стрела подвержена сносу ветром. Поэтому направление и скорость ветра так же надо учитывать при прицеливании.

Стрельба проводится на расстоянии от 20 до 90 метров. На каждом расстоянии даются 10 стрел. Когда вы наберете 80 очков и более, вы получите доступ к следующей дистанции. Дистанции надо пройти с каждым прицелом индивидуально. Цель игры - пройти все дистанции и набрать максимальное количество очков.

Стрельба из арбалета в тире
Стрельба из арбалета в тире
Стрельба из арбалета в тире
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Симуляторы
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

Chess for Android 5.7.1 для Android

Chess for Android – шахматы для коммуникаторов, работающих под управлением Android. Поддерживается горизонтальная и вертикальная ориентация экрана. В настройках

PingPong Lite 5.1.0 для Android

PingPong Lite - пинг-понг для Android-смартфонов. Три уровня сложности, полноэкранный режим, удобное управление, красивая графика

Skeet Shooting 1.21 для Android

Skeet Shooting - в этой игре вы должны стрелять по вылетающим мишеням. Игра ведется в четырех локациях, имеется три уровня сложности. Играть можно одному в

Paddle Bounce 3D 2.4.7 для Android

Paddle Bounce 3D – виртуальный настольный теннис проверит вашу реакцию. Отбивайте теннисной ракеткой мячик и не дайте ему упасть. Задний фон может меняться в

Pool Break Lite 2.7.2 для Android

Pool Break Lite – коллекция игр, включающая несколько разновидностей 3D пула, биллиарда, снукера и других популярных настольных игр. Красочная графика, реалистичная

SkeetShoot 2.0 для Android

SkeetShoot - эмулятор стендовой стрельбы. Как только вы дадите старт, через равные промежутки времени будут вылетать по две мишени, которые нужно поразить из ружья

скачать Adguard

Отзывы о программе Стрельба из арбалета в тире

Admin

Отзывов о программе Стрельба из арбалета в тире 1.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 