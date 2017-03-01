Программы для iOS » Интернет, коммуникации » Браузеры » Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPad
Быстрый Поиск и Браузер для iOS

Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (22 Мб) Скриншоты Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Быстрый Поиск и Браузер - шустрый и удобный в эксплуатации веб-браузер для iPhone, iPad, который поможет быстро найти в интернете нужный сайт, красивые картинки, видео или любимую музыку.

Ключевые особенности приложения Быстрый Поиск и Браузер:

  • Быстрый запуск приложения.
  • Подсказки при вводе текста.
  • Легкая смена поискового сервиса одним движением пальца.
  • Управление размером текста на странице.
  • Модуль блокировки рекламы на сайтах.
  • Возможность искать в разных сервисах.
  • Готовый набор закладок на популярные сайты.
  • Поиск по странице.
  • Визуальная история посещенных страниц.
  • Быстрое переключение свайпом между несколькими окнами.
  • Быстрое сохранение ссылки с закладки.
  • Режим форматирования страниц для удобного чтения в одну колонку.
  • Интерактивная страница с виджетами: Вдохновляющие цитаты, Погода, Котировки, Новости, Популярные тренды, Приложение недели и другие.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Быстрый Поиск и Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 59
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Быстрый Поиск и Браузер

Admin

Отзывов о программе Быстрый Поиск и Браузер 1.9.9 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

AccuWeather.com

Ivideon

Temple Run 2

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 