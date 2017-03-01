Быстрый Поиск и Браузер - шустрый и удобный в эксплуатации веб-браузер для iPhone, iPad, который поможет быстро найти в интернете нужный сайт, красивые картинки, видео или любимую музыку.
Ключевые особенности приложения Быстрый Поиск и Браузер:
Быстрый запуск приложения.
Подсказки при вводе текста.
Легкая смена поискового сервиса одним движением пальца.
Управление размером текста на странице.
Модуль блокировки рекламы на сайтах.
Возможность искать в разных сервисах.
Готовый набор закладок на популярные сайты.
Поиск по странице.
Визуальная история посещенных страниц.
Быстрое переключение свайпом между несколькими окнами.
Быстрое сохранение ссылки с закладки.
Режим форматирования страниц для удобного чтения в одну колонку.
Интерактивная страница с виджетами: Вдохновляющие цитаты, Погода, Котировки, Новости, Популярные тренды, Приложение недели и другие.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app