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5 UC Browser – бесплатный веб-браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователям функцию быстрой загрузки любимых веб-сайтов, возможность сохранения данных и интегрированный блокировщик рекламы. Также программа обеспечивает плавный просмотр с меньшим потреблением трафика, присутствует режим Facebook, Ночной режим, режим Инкогнито, синхронизация на всех устройствах и многое другое. Ключевые особенности программы: Быстрый просмотр страниц, видео и загрузка файлы.

Улучшенное потоковое видео, блокировка рекламы и экономия трафика.

Интуитивно понятный интерфейс.

Мощный блокировщик рекламы.

Видео в мини-окне.

Встроенный сканер QR-кодов, который может автоматически распознавать любой QR-код с камеры.

Поддержка 3D Touch.

Экономия до 60% трафика.

Быстрый режим, за счет технологии сжатия данных.

Ночной режим и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app UC Browser для Android

UC Browser для Windows Phone

UC Browser для Windows