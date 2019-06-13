UC Browser для iOS

UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPad

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Описание UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPadОписание   Скачать UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (112.07 Мб) Скриншоты UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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UC Browser – бесплатный веб-браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователям функцию быстрой загрузки любимых веб-сайтов, возможность сохранения данных и интегрированный блокировщик рекламы.

Также программа обеспечивает плавный просмотр с меньшим потреблением трафика, присутствует режим Facebook, Ночной режим, режим Инкогнито, синхронизация на всех устройствах и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Быстрый просмотр страниц, видео и загрузка файлы.
  • Улучшенное потоковое видео, блокировка рекламы и экономия трафика.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Мощный блокировщик рекламы.
  • Видео в мини-окне.
  • Встроенный сканер QR-кодов, который может автоматически распознавать любой QR-код с камеры.
  • Поддержка 3D Touch.
  • Экономия до 60% трафика.
  • Быстрый режим, за счет технологии сжатия данных.
  • Ночной режим и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

UC Browser
UC Browser
UC Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 250
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе UC Browser

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Отзывов о программе UC Browser 11.3.5.1203 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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