Brave Browser

Onion Browser 2.2.1 для iPhone, iPad
Защищенный браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователю широкий спектр инструментов и функций для повышения конфиденциальности и безопасности
Opera Coast 5.04 для iPad, iPhone
Opera Coast - инновационная разработка мощного и удобного браузера для полной свободы повседневных действий в интернете, начиная от развлечений и заканчивая рабочими
Puffin Web Browser для iPhone, iPad
Быстрый и удобный в повседневной эксплуатации браузер для iOS-устройств, который особенно хорош при медленном интернет-соединении. Предлагает пользователю
Google Chrome 78.0.3904.84 для iPhone, iPad
Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS
Яндекс.Браузер 19.10.3.217 для iPhone, iPad
Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций
Microsoft Edge 44.10.7 для iPhone, iPad
Мобильный браузер от компании Microsoft, который в первую очередь будет востребован пользователями настольной версии приложения в Windows 10. Имеется функция