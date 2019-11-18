Brave Browser - быстрый, бесплатный и безопасный веб-браузер для iOS, который оптимизирует потребление трафика, экономично расходует заряд аккумулятора, оптимально работает с данными и имеет встроенную защиту AdBlock от отслеживания и информационных угроз.

Присутствует встроенный блокировщик рекламы для удобного веб-серфинга без навязчивых баннеров. Браузер разработан с заботой о скорости и безопасности, так что вы можете наслаждаться быстрой загрузкой сайтов без всплывающих окон, вредоносного ПО и других досадных неудобств.

Кроме этого браузер ускоряет загрузку страниц, повышает производительность и защищает от вредоносной рекламы, а также обеспечивает защиту личных данных пользователей с помощью передовых технологий безопасности, таких как HTTPS Everywhere (шифрование трафика), блокировка скриптов и сторонних файлов cookie и приватные вкладки для просмотра в режиме инкогнито.

Главные особенности: