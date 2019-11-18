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Brave Browser для iOS

Brave Browser 1.13 для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание Brave Browser 1.13 для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать Brave Browser 1.13 для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (0 Кб) Скриншоты Brave Browser 1.13 для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (5)   Статистика Brave Browser 1.13 для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о Brave Browser 1.13 для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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Brave Browser - быстрый, бесплатный и безопасный веб-браузер для iOS, который оптимизирует потребление трафика, экономично расходует заряд аккумулятора, оптимально работает с данными и имеет встроенную защиту AdBlock от отслеживания и информационных угроз.

Присутствует встроенный блокировщик рекламы для удобного веб-серфинга без навязчивых баннеров. Браузер разработан с заботой о скорости и безопасности, так что вы можете наслаждаться быстрой загрузкой сайтов без всплывающих окон, вредоносного ПО и других досадных неудобств.

Кроме этого браузер ускоряет загрузку страниц, повышает производительность и защищает от вредоносной рекламы, а также обеспечивает защиту личных данных пользователей с помощью передовых технологий безопасности, таких как HTTPS Everywhere (шифрование трафика), блокировка скриптов и сторонних файлов cookie и приватные вкладки для просмотра в режиме инкогнито.

Главные особенности:

  • Встроенный AdBlock.
  • Блокировка всплывающих окон.
  • Оптимизация энергопотребления.
  • Оптимизация трафика.
  • Защита от отслеживания.
  • HTTPS Everywhere (для безопасности).
  • Блокировка скриптов.
  • Блокировка сторонних файлов cookie.
  • Закладки.
  • История.
  • Приватные вкладки.
  • Просмотр недавних вкладок.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Brave Browser
Brave Browser
Brave Browser
Brave Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Brave Browser

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