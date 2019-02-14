Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS. Этот web-обозреватель отличается быстрой скоростью открытия страниц и сайтов, удобным интерфейсом и стабильной работой, а также полностью настраиваемый под индивидуальные особенности пользователя.

В настоящее время все версии Google Chrome отлично синхронизируются между собой. Это значит, что если до этого Вы пользовались настольной версией браузера, то открыв его на i-устройстве все настройки, вкладки и закладки будут доступны одновременно.

Для тех пользователей, которые не используют безлимитный пакет интернета, разработчики обозревателя предусмотрели механизм сжатия данных, при этом объем трафика при просмотре страниц сокращается в два раза, а значит экономятся денежные затраты.

Очень полезной и удобной функцией является головой поиск, когда нет необходимости вводить свой запрос вручную - достаточно его просто произнести и Google Chrome выдаст список найденного как при обычном поиске.

Кроме этого, при посещении сайтов на иностранном языке браузер предложит автоматический их перевод, что значительно упрощает и ускоряет понимание информации, т.к. не надо использовать сторонние переводчики. Если хотите скрыть следы посещения определенных страниц, то в Google Chrome реализован механизм "инкогнито", когда история интернет-серфинга не сохраняется.

В общем Google Chrome для iPhone, iPad, как в целом и для других систем, является передовым браузером с массой удобных и полезных функций, который одинаково отлично используется как для повседневной работы в интернете, так и для развлечений.