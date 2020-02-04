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Быстрый Поиск и Браузер для Android

Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для Android

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Описание Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для AndroidОписание   Скачать Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (7,99 Мб) Скриншоты Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для AndroidОтзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Быстрый Поиск и Браузер - шустрый и удобный в эксплуатации веб-браузер для Android-смартфонов и планшетов, который поможет быстро найти в интернете нужный сайт, красивые картинки, видео или любимую музыку.

Ключевые особенности приложения Быстрый Поиск и Браузер:

  • Быстрый запуск приложения.
  • Подсказки при вводе текста.
  • Легкая смена поискового сервиса одним движением пальца.
  • Управление размером текста на странице.
  • Модуль блокировки рекламы на сайтах.
  • Возможность искать в разных сервисах.
  • Готовый набор закладок на популярные сайты.
  • Поиск по странице.
  • Визуальная история посещенных страниц.
  • Быстрое переключение свайпом между несколькими окнами.
  • Быстрое сохранение ссылки с закладки.
  • Режим форматирования страниц для удобного чтения в одну колонку.
  • Интерактивная страница с виджетами: Вдохновляющие цитаты, Погода, Котировки, Новости, Популярные тренды, Приложение недели и другие.
Что нового в Быстрый Поиск и Браузер 3.5 для Android?
  • Возможность импортировать свои закладки из других браузеров
  • Быстрое открытие скопированной ссылки или текста из буфера обмена
  • Визуальную историю можно открыть свайпом снизу вверх по иконкам
  • Улучшили надёжность хранения закладок и настроек приложения
  • Новые картинки в Галерее фонов
  • Улучшена производительность
Быстрый Поиск и Браузер
Быстрый Поиск и Браузер
Быстрый Поиск и Браузер
Быстрый Поиск и Браузер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 666
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Быстрый Поиск и Браузер

Андрей про Быстрый Поиск и Браузер 1.6.4 для Android [27-04-2016]

Трафик жрёт будь здоров.
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