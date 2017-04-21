Яндекс.Такси 3.27.0 для Android
Яндекс.Такси – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и ближайшая машина будет в месте назначения через кратчайшее время. В
Shark Taxi 1.7.2 для Android
Shark Taxi - мобильное приложение для вызова такси в вашем городе быстро и по оптимальным ценам
Compass 3.2.2 для Android
Compass – установив программу, вы всегда сможете определить нужное направление и ориентироваться на местности, используя данные компаса. Поддержка GPS позволяет
Антирадар Стрелка 5.41 для Android
Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на
trivago 4.1.0 для Android
trivago – хотите найти недорогой отель или ищите роскошные апартаменты? Выбирайте среди 1 000 000 отелей и сравнивайте цена с более чем 200 сайтов. Ищите и
Компас - Smart Compass 1.7.6 для Android
Компас - Smart Compass – встроенный магнитный датчик позволяет использовать ваше устройство в качестве компаса. Он показывает направление северного магнитного полюса