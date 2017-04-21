Gett для Android

Gett 8.8.24 для Android

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Описание Gett 8.8.24 для AndroidОписание   Скачать Gett 8.8.24 для AndroidСКАЧАТЬ (32,44 Мб) Скриншоты Gett 8.8.24 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Gett 8.8.24 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gett 8.8.24 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Gett (GetTaxi) - полезная программа для заказа такси в более чем 50 городах по всему миру от Москвы и Санкт-Петербурга до Лондона и Нью-Йорка. Сервис поможет быстро и недорого заказать такси.

Это просто - заказ такси одной кнопкой.

Это быстро - 5 минут и днем, и ночью.

Вы сможете выбрать класс автомобиля и водителя по рейтингу. Автоматически рассчитываться привязанной картой. Провести оплату позже. Получить бесплатные поездки, приглашая друзей.

Возможности приложения:

  • Заказ такси в Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре (более 50 городов), Нью-Йорк, Лондон и весь Израиль. Всего 57 городов мира.
  • Среднее время подачи - 5 минут. Поездка от 50 рублей.
  • Функция Gett Курьер доставит ваши посылки в пределах МКАД с 09:00 до 21:00 ежедневно.
  • Функция Gett Уборка - возможность заказать уборку в квартире - клинер будет у вас уже через 2 часа. Работает в пределах МКАД с 09:00 до 21:00 ежедневно.
  • Функция Gett Уборка iМастер - возможность заказать ремонт экрана iPhone в офис и домой. Работает в пределах МКАД с 010:00 до 21:00 ежедневно.
  • Функция Gett Цветы - возможность заказать букеты цветов. Работает в пределах МКАД с 010:00 до 21:00 ежедневно.
  • Делитесь с друзьями промокодом для их первой бесплатной поездки и получайте больше бонусов.
  • Действует программа лояльности.
Скриншоты Gett:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Авто
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Отзывы о программе Gett

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