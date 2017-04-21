Gett (GetTaxi) - полезная программа для заказа такси в более чем 50 городах по всему миру от Москвы и Санкт-Петербурга до Лондона и Нью-Йорка. Сервис поможет быстро и недорого заказать такси.

Это просто - заказ такси одной кнопкой.

Это быстро - 5 минут и днем, и ночью.

Вы сможете выбрать класс автомобиля и водителя по рейтингу. Автоматически рассчитываться привязанной картой. Провести оплату позже. Получить бесплатные поездки, приглашая друзей.

Возможности приложения: