Компас : Smart Compass для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 27 320 | Статистика
|Размер:
|5,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Компас : Smart Compass - программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон или планшет в качестве компаса, для измерения азимутов, а также поиска ориентира (северного магнитного полюса), используя при этом встроенный магнитный датчик.
Присутствует ландшафтный и портретный режим отображения, вывод изображения с камеры для большей наглядности (можно отключить), имеются функции металлоискателя с отображением силы магнитного поля и возможность ручной калибровки азимута.
- Небольшие исправления.
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Отзывы о программе Компас : Smart Compass
джек про Компас - Smart Compass 1.5.3a для Android [17-09-2013]
Пользователь про Компас - Smart Compass 1.5 для Android [23-04-2013]
Эта гадость просит неограниченный доступ в интернет, снимать фото\видео и т.д.
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