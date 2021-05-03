Компас : Smart Compass - программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон или планшет в качестве компаса, для измерения азимутов, а также поиска ориентира (северного магнитного полюса), используя при этом встроенный магнитный датчик.

Присутствует ландшафтный и портретный режим отображения, вывод изображения с камеры для большей наглядности (можно отключить), имеются функции металлоискателя с отображением силы магнитного поля и возможность ручной калибровки азимута.