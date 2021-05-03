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Компас : Smart Compass для Android

Описание
Отзывы
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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 27 320 | Статистика
Размер:5,17 Мб
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Компас : Smart Compass скриншот № 2
Компас : Smart Compass скриншот № 3
Компас : Smart Compass скриншот № 4

Компас : Smart Compass - программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон или планшет в качестве компаса, для измерения азимутов, а также поиска ориентира (северного магнитного полюса), используя при этом встроенный магнитный датчик.

Присутствует ландшафтный и портретный режим отображения, вывод изображения с камеры для большей наглядности (можно отключить), имеются функции металлоискателя с отображением силы магнитного поля и возможность ручной калибровки азимута.

Что нового в Компас : Smart Compass 1.8.7?
  • Небольшие исправления.
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Отзывы о программе Компас : Smart Compass

джек про Компас - Smart Compass 1.5.3a для Android [17-09-2013]

он не показывает на север
3 | 2 | Ответить

Пользователь про Компас - Smart Compass 1.5 для Android [23-04-2013]

Эта гадость просит неограниченный доступ в интернет, снимать фото\видео и т.д.
2 | 2 | Ответить

. про Компас - Smart Compass 1.4 для Android [14-05-2012]

Не полная версия!
2 | 2 | Ответить

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