Agoda для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Agoda
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 727 | Статистика
|Размер:
|175,02 Мб
|СКАЧАТЬ
Agoda — удобный инструмент для поиска и бронирования лучших предложений на любой тип жилья по всему миру. Программа позволяет экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, осуществлять бронирование жилья прямо из приложения и пр.
Присутствует множество удобных фильтров для поиска, фотографий высокого разрешения, имеются карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей, которые помогут вам в выборе идеального жилья в вашей поездке в рамках бюджета.
Ключевые особенности:
- Доступ к предложениям, не представленным на официальном сайте.
- Дополнительная экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, горящими и секретными предложениями и многим другим.
- Поиск среди 1,9 миллионов отелей, вилл, гостиниц и любых других типов жилья для вашего отпуска на вашем языке и с ценами в предпочитаемой вами валюте.
- Удобные фильтры поиска, фотографии высокого разрешения, карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей.
- Приложение сохраняет ваучер, информацию о бронировании и карты на вашем устройстве для легкой регистрации заезда и экономии бумаги. Вы можете управлять вашими бронированиями, а также вносить в них изменения в любое время и в любом месте.
- Возможность добавить свой объект размещения и начать зарабатывать.
- Отправляйте сообщения и вопросы объектам размещения
- Отличайте дома и апартаменты в результатах поиска (розовые звезды)
- Режим владельца Agoda Homes для владельцев жилья (опубликуйте ваше жилье на agoda.com/homes)
- Поддержка Google Smart Lock
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Admin
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