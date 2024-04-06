Agoda для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 727 | Статистика
Размер:175,02 Мб
СКАЧАТЬ
Agoda скриншот № 2
Agoda скриншот № 3
Agoda скриншот № 4

Agoda — удобный инструмент для поиска и бронирования лучших предложений на любой тип жилья по всему миру. Программа позволяет экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, осуществлять бронирование жилья прямо из приложения и пр.

Присутствует множество удобных фильтров для поиска, фотографий высокого разрешения, имеются карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей, которые помогут вам в выборе идеального жилья в вашей поездке в рамках бюджета.

Ключевые особенности:

  • Доступ к предложениям, не представленным на официальном сайте.
  • Дополнительная экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, горящими и секретными предложениями и многим другим.
  • Поиск среди 1,9 миллионов отелей, вилл, гостиниц и любых других типов жилья для вашего отпуска на вашем языке и с ценами в предпочитаемой вами валюте.
  • Удобные фильтры поиска, фотографии высокого разрешения, карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей.
  • Приложение сохраняет ваучер, информацию о бронировании и карты на вашем устройстве для легкой регистрации заезда и экономии бумаги. Вы можете управлять вашими бронированиями, а также вносить в них изменения в любое время и в любом месте.
  • Возможность добавить свой объект размещения и начать зарабатывать.
Что нового в Agoda 12.12.0?
  • Отправляйте сообщения и вопросы объектам размещения
  • Отличайте дома и апартаменты в результатах поиска (розовые звезды)
  • Режим владельца Agoda Homes для владельцев жилья (опубликуйте ваше жилье на agoda.com/homes)
  • Поддержка Google Smart Lock
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Умный транспортУмный транспорт 2.5.123

Незаменимый помощник в повседневной жизни, благодаря которому вы можете в любое время...

скачать AgodaAgoda 6.44.0

Популярное приложение для мобильных устройств на пбазе Android, которое станет вашим...

скачать WegoWego 6.0.1

Бесплатное приложение для Android-устройств, которое позволяет пользователю быстро и легко...

скачать PolarstepsPolarsteps 6.5.5

Приложение для путешественников, заменяющее собой путевой дневник, и позволяющее следить...

скачать Bolt (Taxify)Bolt (Taxify) CA.5.76

Приложение, с помощью которого можно заказать такси без особых трудностей. Присутствует...

скачать UklonUklon 4.21.6.112333

Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии....

Отзывы о программе Agoda

Admin

Отзывов о программе Agoda 12.12.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв