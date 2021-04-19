Яндекс Go для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.30.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Поиск - другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 34 960 | Статистика
Размер:52,32 Мб
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Яндекс Go - программа для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может найти и заказать находящееся неподалеку такси. Приложение предлагает большое количество автомобилей (более 16 тысяч) и различных служб.

При выборе такси можно указать дополнительные параметры, например курящий/некурящий салон, возможность перевозки животных, наличие кондиционера и др. Также можно ознакомиться с тарифами выбранной службы, оформить предварительный заказ, отслеживать перемещение выбранной машины по карте и многое другое.

На данное время сервис доступен во многих городах не только России, но и Грузии, Казахстана, Армении, Белоруси, Молдовы, Сербии, Эстонии и других стран.

Что нового в Яндекс Go 4.30.1?
  • Приложение расскажет, как уехать дешевле. Следите за подсказками на карте: иногда достаточно перейти дорогу.
  • Приложение теперь работает быстрее.
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