Яндекс Go - программа для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может найти и заказать находящееся неподалеку такси. Приложение предлагает большое количество автомобилей (более 16 тысяч) и различных служб.

При выборе такси можно указать дополнительные параметры, например курящий/некурящий салон, возможность перевозки животных, наличие кондиционера и др. Также можно ознакомиться с тарифами выбранной службы, оформить предварительный заказ, отслеживать перемещение выбранной машины по карте и многое другое.

На данное время сервис доступен во многих городах не только России, но и Грузии, Казахстана, Армении, Белоруси, Молдовы, Сербии, Эстонии и других стран.