Яндекс Go для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.30.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Яндекс
|Категории:
|Поиск - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 34 960 | Статистика
|Размер:
|52,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс Go - программа для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может найти и заказать находящееся неподалеку такси. Приложение предлагает большое количество автомобилей (более 16 тысяч) и различных служб.
При выборе такси можно указать дополнительные параметры, например курящий/некурящий салон, возможность перевозки животных, наличие кондиционера и др. Также можно ознакомиться с тарифами выбранной службы, оформить предварительный заказ, отслеживать перемещение выбранной машины по карте и многое другое.
На данное время сервис доступен во многих городах не только России, но и Грузии, Казахстана, Армении, Белоруси, Молдовы, Сербии, Эстонии и других стран.
- Приложение расскажет, как уехать дешевле. Следите за подсказками на карте: иногда достаточно перейти дорогу.
- Приложение теперь работает быстрее.
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Admin
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