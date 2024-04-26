Локатор 24 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.59 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20.27 Мб
СКАЧАТЬ
Локатор 24 скриншот № 1
Локатор 24 скриншот № 2
Локатор 24 скриншот № 3
Локатор 24 скриншот № 4

Семейный локатор - Локатор 24 - это инновационное приложение, которое обеспечивает возможность отслеживать местоположение ваших близких с помощью передовых технологий GPS и сотовой связи. С помощью телефона вы сможете в реальном времени видеть, где находятся ваши дети. Просматривайте историю перемещений своего ребенка, чтобы быть в курсе его маршрутов.

Основные возможности приложения:

  • Просмотр истории перемещений ребенка.
  • Получение уведомлений о входе или выходе ребенка из заданного места (при включенном GPS).
  • Построение маршрута к месту, указанному ребенком.
  • Отправка оповещений в случае чрезвычайной ситуации.
  • Бесплатные звонки между членами семьи.
  • Функция "Найти мой телефон", если утерян ваш телефон.

Телефонный трекер уведомляет вас о различных событиях, таких как вход или выход ребенка из определенного места, утеря доступа к интернету или местоположению, низкий заряд батареи и превышение установленной скорости.

Основное преимущество приложения - бесплатное использование всех его функций. Функция "Найти мой телефон" доступна для всех членов семьи.

Для полноценной работы приложения необходимо разрешить доступ к местоположению на устройстве и включить GPS. Важно помнить, что местоположение вашего ребенка остается доступным только вам.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Анти КонтролерыАнти Контролеры 2.0

Анти Контролеры - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое показывает на карте, где в текущий момент стоят контролеры...

скачать QField for QGISQField for QGIS 3.2.2 - Congo

Мобильное расширение популярной ГИС-платформы, которое обеспечивает возможность работы...

скачать Яндекс GoЯндекс Go 4.74.0

Яндекс Go – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и...

скачать Антирадар СтрелкаАнтирадар Стрелка 22.05.5

Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...

скачать WazeWaze 4.98.0.1

Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...

скачать ArcGIS EarthArcGIS Earth 2.0.0

Мощное приложение для работы с геопространственными данными в формате 3D. С его помощью...

Отзывы о программе Локатор 24

Admin

Отзывов о программе Локатор 24 2.6.59 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв