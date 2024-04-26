Локатор 24 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.59 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobile Software House
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20.27 Мб
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Семейный локатор - Локатор 24 - это инновационное приложение, которое обеспечивает возможность отслеживать местоположение ваших близких с помощью передовых технологий GPS и сотовой связи. С помощью телефона вы сможете в реальном времени видеть, где находятся ваши дети. Просматривайте историю перемещений своего ребенка, чтобы быть в курсе его маршрутов.
Основные возможности приложения:
- Просмотр истории перемещений ребенка.
- Получение уведомлений о входе или выходе ребенка из заданного места (при включенном GPS).
- Построение маршрута к месту, указанному ребенком.
- Отправка оповещений в случае чрезвычайной ситуации.
- Бесплатные звонки между членами семьи.
- Функция "Найти мой телефон", если утерян ваш телефон.
Телефонный трекер уведомляет вас о различных событиях, таких как вход или выход ребенка из определенного места, утеря доступа к интернету или местоположению, низкий заряд батареи и превышение установленной скорости.
Основное преимущество приложения - бесплатное использование всех его функций. Функция "Найти мой телефон" доступна для всех членов семьи.
Для полноценной работы приложения необходимо разрешить доступ к местоположению на устройстве и включить GPS. Важно помнить, что местоположение вашего ребенка остается доступным только вам.
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Отзывы о программе Локатор 24
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