Семейный локатор - Локатор 24 - это инновационное приложение, которое обеспечивает возможность отслеживать местоположение ваших близких с помощью передовых технологий GPS и сотовой связи. С помощью телефона вы сможете в реальном времени видеть, где находятся ваши дети. Просматривайте историю перемещений своего ребенка, чтобы быть в курсе его маршрутов.

Основные возможности приложения:

Просмотр истории перемещений ребенка.

Получение уведомлений о входе или выходе ребенка из заданного места (при включенном GPS).

Построение маршрута к месту, указанному ребенком.

Отправка оповещений в случае чрезвычайной ситуации.

Бесплатные звонки между членами семьи.

Функция "Найти мой телефон", если утерян ваш телефон.

Телефонный трекер уведомляет вас о различных событиях, таких как вход или выход ребенка из определенного места, утеря доступа к интернету или местоположению, низкий заряд батареи и превышение установленной скорости.

Основное преимущество приложения - бесплатное использование всех его функций. Функция "Найти мой телефон" доступна для всех членов семьи.

Для полноценной работы приложения необходимо разрешить доступ к местоположению на устройстве и включить GPS. Важно помнить, что местоположение вашего ребенка остается доступным только вам.