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Zombie Forest для Android

Zombie Forest 1.21 для Android

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Описание Zombie Forest 1.21 для AndroidОписание   Скачать Zombie Forest 1.21 для AndroidСКАЧАТЬ (39,13 Мб) Скриншоты Zombie Forest 1.21 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Zombie Forest 1.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zombie Forest 1.21 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Zombie Forest - стратегическая игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса. Вы находите спасение в доме на дереве, посреди леса, наполненного живыми мертвецами, которые отнюдь не прочь полакомиться свежими мозгами.

По мере прохождения игры к вам будут присоединяться остальные выжившие, вы сможете улучшать оружие, создавать новые постройки, заграждения, ловушки, обмениваться ресурсами с соседями, отправлять отряды в рейды на поиски уцелевших, а также ресурсов и оружия.

Но не все так радужно: вам предстоит бороться с голодом и жаждой, нехваткой ресурсов и патронов, смотреть как умирают или пропадают без вести ваши партнеры, а зомби все прибывают и прибывают... Насколько вас хватит? Смерть неизбежна!?

Что нового в Zombie Forest 1.21 для Android?
  • улучшена производительность;
  • уменьшен размер игры;
  • добавлена политика конфиденциальности.

 
Скриншоты Zombie Forest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Zombie Forest отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Zombie Forest

Admin

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