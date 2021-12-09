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League of Legends: Wild Rift для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.0.5178 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:97,06 Мб
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League of Legends: Wild Rift - мобильная стратегия в жанре MOBA, в которой игроку необходимо объединиться с друзьями в команды по 5 человек, выбрать своего чемпиона и добиться победы над соперником. Каждая игра – это возможность провернуть идеальную комбинацию, переломить ход сражения в самый неожиданный момент или заработать эффектный пентакилл.

Основные возможности League of Legends: Wild Rift:

  • Стань легендой Ущелья, изучив особенности чемпионов и различные стратегии.
  • Сражайся вместе с друзьями. Собери группу из двух, трех или пяти человек, чтобы покорять вершины вместе – перед вами не устоит ни один вражеский нексус.
  • В игре десятки уникальных чемпионов. Уничтожай врагов огромным мечом, замораживай их ледяными стрелами, летящими через всю карту, или заманивай в ловушку, очаровывая своим изяществом.
  • Сражайся с противниками подходящего уровня навыков и размера группы. Всех чемпионов в Wild Rift можно заработать, купить победу не получится.
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