League of Legends: Wild Rift для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0.5178 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Riot Games, Inc
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97,06 Мб
|СКАЧАТЬ
League of Legends: Wild Rift - мобильная стратегия в жанре MOBA, в которой игроку необходимо объединиться с друзьями в команды по 5 человек, выбрать своего чемпиона и добиться победы над соперником. Каждая игра – это возможность провернуть идеальную комбинацию, переломить ход сражения в самый неожиданный момент или заработать эффектный пентакилл.
Основные возможности League of Legends: Wild Rift:
- Стань легендой Ущелья, изучив особенности чемпионов и различные стратегии.
- Сражайся вместе с друзьями. Собери группу из двух, трех или пяти человек, чтобы покорять вершины вместе – перед вами не устоит ни один вражеский нексус.
- В игре десятки уникальных чемпионов. Уничтожай врагов огромным мечом, замораживай их ледяными стрелами, летящими через всю карту, или заманивай в ловушку, очаровывая своим изяществом.
- Сражайся с противниками подходящего уровня навыков и размера группы. Всех чемпионов в Wild Rift можно заработать, купить победу не получится.
Многопользовательская стратегия с элементами RPG, которая даст прочувствовать, что такое...
Fallout Shelter – после ядерной войны, остатки населения вынуждены скрываться в подземных...
Clash of Kings – увлекательная онлайн-стратегия, в которой придется сражаться с другими...
Стань самым успешным владельцем шахт в мире! Автоматизируйте работу шахт, чтобы увеличить...
Yu-Gi-Oh! Duel Links - коллекционная карточная игра приглашает сразиться лучших дуэлянтов планеты....
В ресторанном бизнесе, как известно, все самое интересное и захватывающее происходит на...
Отзывы о программе League of Legends: Wild Rift
Admin
Отзывов о программе League of Legends: Wild Rift 2.6.0.5178 пока нет, можете добавить...