League of Legends: Wild Rift - мобильная стратегия в жанре MOBA, в которой игроку необходимо объединиться с друзьями в команды по 5 человек, выбрать своего чемпиона и добиться победы над соперником. Каждая игра – это возможность провернуть идеальную комбинацию, переломить ход сражения в самый неожиданный момент или заработать эффектный пентакилл.

Основные возможности League of Legends: Wild Rift: