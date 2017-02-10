Будильник для Windows

Будильник 1.2

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Описание Будильник 1.2Описание   Скачать Будильник 1.2СКАЧАТЬ (6,61 Мб) Скриншоты Будильник 1.2Скриншоты (3)   Статистика Будильник 1.2Статистика   Отзывы о Будильник 1.2Отзывы (0)  
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4.90 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.90 из 5
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Будильник - удобная в обращении программа, помогающая просыпаться вам и вашему компьютеру. Если по утрам вы мучительно пытаетесь выбраться из постели - установите Anvide Alarm Clock и просыпаться станет легче.

Особенности приложения:

  • Вы можете установить время и выбранную мелодию на любой день недели.
  • Возможность запрограммировать время пробуждения на полную рабочую неделю.
  • Забавные картинки и возможность отправить самому себе или любимому человеку послание.
  • Выводит компьютер из спящего режима.
  • Оглашает окрестности выбранной музыкой, которая позволит проснуться и вашим соседям.
Что нового в Будильник 1.2?
  • Добавлена опция плавного нарастания громкости сигнала.
  • Добавлены новые мелодии.
  • Исправлена ошибка добавления своих мелодий.
Скриншоты Будильник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 516
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники

Отзывы о программе Будильник

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