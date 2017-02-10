Будильник - удобная в обращении программа, помогающая просыпаться вам и вашему компьютеру. Если по утрам вы мучительно пытаетесь выбраться из постели - установите Anvide Alarm Clock и просыпаться станет легче.
Особенности приложения:
Вы можете установить время и выбранную мелодию на любой день недели.
Возможность запрограммировать время пробуждения на полную рабочую неделю.
Забавные картинки и возможность отправить самому себе или любимому человеку послание.
Выводит компьютер из спящего режима.
Оглашает окрестности выбранной музыкой, которая позволит проснуться и вашим соседям.