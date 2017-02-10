Будильник 1.2 Описание СКАЧАТЬ ( 6,61 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.90 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 4.90 из 5

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5 Будильник - удобная в обращении программа, помогающая просыпаться вам и вашему компьютеру. Если по утрам вы мучительно пытаетесь выбраться из постели - установите Anvide Alarm Clock и просыпаться станет легче. Особенности приложения: Вы можете установить время и выбранную мелодию на любой день недели.

Возможность запрограммировать время пробуждения на полную рабочую неделю.

Забавные картинки и возможность отправить самому себе или любимому человеку послание.

Выводит компьютер из спящего режима.

Оглашает окрестности выбранной музыкой, которая позволит проснуться и вашим соседям. Что нового в Будильник 1.2?

Добавлена опция плавного нарастания громкости сигнала.

Добавлены новые мелодии.

Исправлена ошибка добавления своих мелодий. Скриншоты Будильник: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 9 / 516 Разработчик AnvideLabs Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Часы, будильники Отзывы о программе Будильник Admin Отзывов о программе Будильник 1.2 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости