|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gett (GetTaxi) - полезная программа для заказа такси в более чем 50 городах по всему миру от Москвы и Санкт-Петербурга до Лондона и Нью-Йорка. Сервис поможет быстро и недорого заказать такси.
Это просто - заказ такси одной кнопкой.
Это быстро - 5 минут и днем, и ночью.
Возможности приложения:
- Заказ такси в Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре Нью-Йорк, Лондон и весь Израиль. Всего 57 городов мира.
- Среднее время подачи - 5 минут. Поездка от 50 рублей.
- Наблюдайте за приближением вашей машины Gett на карте в режиме реального времени.
- Любую поездку на такси можно также оплатить по кредитной карте, прямо из приложения. Мгновенно и без комиссии.
- Оценивайте водителя после каждой поездки. Gett работает только с лучшими водителями c рейтингом от 4,5 до 5 звезд.
- Действует программа лояльности.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app