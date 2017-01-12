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Gett для iOS

Gett 8.4 для iPhone

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Описание Gett 8.4 для iPhoneОписание   Скачать Gett 8.4 для iPhoneСКАЧАТЬ (106 Мб) Скриншоты Gett 8.4 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика Gett 8.4 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Gett 8.4 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Gett (GetTaxi) - полезная программа для заказа такси в более чем 50 городах по всему миру от Москвы и Санкт-Петербурга до Лондона и Нью-Йорка. Сервис поможет быстро и недорого заказать такси.

Это просто - заказ такси одной кнопкой.

Это быстро - 5 минут и днем, и ночью.

Возможности приложения:

  • Заказ такси в Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре Нью-Йорк, Лондон и весь Израиль. Всего 57 городов мира.
  • Среднее время подачи - 5 минут. Поездка от 50 рублей.
  • Наблюдайте за приближением вашей машины Gett на карте в режиме реального времени.
  • Любую поездку на такси можно также оплатить по кредитной карте, прямо из приложения. Мгновенно и без комиссии.
  • Оценивайте водителя после каждой поездки. Gett работает только с лучшими водителями c рейтингом от 4,5 до 5 звезд.
  • Действует программа лояльности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Gett:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 121
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Авто

Отзывы о программе Gett

Admin

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