Gett для Android

Gett 9.60.32 для Android

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Описание Gett 9.60.32 для AndroidОписание   Скачать Gett 9.60.32 для AndroidСКАЧАТЬ (38,02 Мб) Скриншоты Gett 9.60.32 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Gett 9.60.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gett 9.60.32 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Gett (GetTaxi) - полезная программа для заказа такси в более чем 50 городах по всему миру от Москвы и Санкт-Петербурга до Лондона и Нью-Йорка. Сервис поможет быстро и недорого заказать такси.

Это просто - заказ такси одной кнопкой.

Это быстро - 5 минут и днем, и ночью.

Вы сможете выбрать класс автомобиля и водителя по рейтингу. Автоматически рассчитываться привязанной картой. Провести оплату позже. Получить бесплатные поездки, приглашая друзей.

Возможности приложения:

  • Заказ такси в Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре (более 50 городов), Нью-Йорк, Лондон и весь Израиль. Всего 57 городов мира.
  • Среднее время подачи - 5 минут. Поездка от 50 рублей.
  • Функция Gett Курьер доставит ваши посылки в пределах МКАД с 09:00 до 21:00 ежедневно.
  • Функция Gett Уборка - возможность заказать уборку в квартире - клинер будет у вас уже через 2 часа. Работает в пределах МКАД с 09:00 до 21:00 ежедневно.
  • Функция Gett Уборка iМастер - возможность заказать ремонт экрана iPhone в офис и домой. Работает в пределах МКАД с 010:00 до 21:00 ежедневно.
  • Функция Gett Цветы - возможность заказать букеты цветов. Работает в пределах МКАД с 010:00 до 21:00 ежедневно.
  • Делитесь с друзьями промокодом для их первой бесплатной поездки и получайте больше бонусов.
  • Действует программа лояльности.
Gett
Gett
Gett
Gett
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 755
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Авто
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Отзывы о программе Gett

Admin

Отзывов о программе Gett 9.60.32 для Android пока нет, можете добавить...

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