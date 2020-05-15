Тачку! 2.3.0 для Android
Предлагайте свою цену за поездку на такси по указанному маршруту! Из преимуществ приложения - быстрая подача машины (заказ отправляется водителям, находящимся
Transform compass 2.0 для Android
Transform compass - компас для Android, интерфейс которого выполнен в стиле известного блокбастера Трансформеры. Кроме направления приложение умеет показывать ваши
Talking Compass 1.0.0 для Android
Talking Compass - говорящий компас для Android-коммуникаторов. При касании к дисплею произносит текущее направление. Скольжение пальцем вверх/вниз по экрану изменяет
Shark Taxi 3.8.2 для Android
Shark Taxi – быстрый и удобный вызов такси с вашего смартфона. Выбирайте автомобили для ваших потребностей: эконом или бизнес класс, с детским креслом, для курящих и
Антирадар Стрелка 5.86 для Android
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет сэкономить на штрафах и избавит от необходимости общаться с инспекторами.
EcoDrive Free Speedometer 1.0.12 для Android
EcoDrive Free Speedometer - точный и удобный GPS спидометр для Android, с помощью которого можно легко следить за скоростью, экономичностью, временем, направлением