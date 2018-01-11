Kaspersky Safe Browser — браузер для iOS-девайсов, защищающий вас не только от вредоносного кода, фишинговых сайтов и вредоносных ссылок, но и нежелательного контента. Это могут быть сайты, связанные с насилием, сексом, алкоголем, наркотиками. Кроме этого можно блокировать страницы, с которых можно загружать разнообразные программы и приложения.

Таким образом, Kaspersky Safe Browser позволяет быть спокойным, когда просторами интернета путешествует ваш ребенок или сотрудник Роскомнадзора. Поддерживаются популярные поисковые системы Google, Yandex, Bing и Yahoo.

Kaspersky Safe Browser работает следующим образом. Браузер определяет категорию контента для каждого сайта, а также распознает вредоносные и мошеннические сайты, после чего все переходы на эти ресурсы блокируются. Пользователь может самостоятельно выбирать другие нежелательные категории сайтов и также блокировать их (порнография, насилие и др.).

Если вы не хотите, чтобы вы или ваши близкие случайно видели в сети порнографию, насилие и другой нежелательный контент, выберите категории сайтов, и они будут блокироваться: