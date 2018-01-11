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Kaspersky Safe Browser для iOS

Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPad

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Описание Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (64.6 Мб) Скриншоты Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Kaspersky Safe Browser — браузер для iOS-девайсов, защищающий вас не только от вредоносного кода, фишинговых сайтов и вредоносных ссылок, но и нежелательного контента. Это могут быть сайты, связанные с насилием, сексом, алкоголем, наркотиками. Кроме этого можно блокировать страницы, с которых можно загружать разнообразные программы и приложения.

Таким образом, Kaspersky Safe Browser позволяет быть спокойным, когда просторами интернета путешествует ваш ребенок или сотрудник Роскомнадзора. Поддерживаются популярные поисковые системы Google, Yandex, Bing и Yahoo.

Kaspersky Safe Browser работает следующим образом. Браузер определяет категорию контента для каждого сайта, а также распознает вредоносные и мошеннические сайты, после чего все переходы на эти ресурсы блокируются. Пользователь может самостоятельно выбирать другие нежелательные категории сайтов и также блокировать их (порнография, насилие и др.).
Если вы не хотите, чтобы вы или ваши близкие случайно видели в сети порнографию, насилие и другой нежелательный контент, выберите категории сайтов, и они будут блокироваться:

  • Для взрослых
  • Программное обеспечение, аудио, видео
  • Алкоголь, табак, наркотические и психотропные вещества
  • Насилие
  • Оружие, взрывчатые вещества, пиротехника
  • Нецензурная лексика
  • Азартные игры, лотереи, тотализаторы
  • Средства интернет-коммуникации
  • Электронная коммерция
  • Поиск работы
  • Переадресация HTTP-запросов
  • Компьютерные игры
  • Религии, религиозные объединения
  • Новостные ресурсы
  • Вредоносные ссылки и фишинг (запрещены по умолчанию)

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Kaspersky Safe Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 82
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Браузеры
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