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ZenMate VPN для iOS

ZenMate VPN 5.1.0 для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание ZenMate VPN 5.1.0 для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать ZenMate VPN 5.1.0 для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (73,2 Мб) Скриншоты ZenMate VPN 5.1.0 для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (4)   Статистика ZenMate VPN 5.1.0 для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о ZenMate VPN 5.1.0 для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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ZenMate VPN - полезный инструмент, который обеспечивает безопасность и шифрование соединения, позволит вам смотреть интересные трансляции и забыть о региональных ограничениях, а также избавиться от слежки в Сети.

Ключевые особенности:

  • Смена IP.
  • Возможность смотреть интересные трансляции и играть в любимые игры, доступ к которым закрыт из-за региональных ограничений.
  • Безопасность и шифрование соединения при любой операции, будь то онлайн-оплата или проверка баланса.
  • Возможность разблокировать сайт и наслаждаться любимым контентом: ZenMate — это полная анонимность вашей поисковой истории.
  • Не позволять коммерческим компаниям хранить ваши данные и использовать их в рекламных целях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

ZenMate VPN
ZenMate VPN
ZenMate VPN
ZenMate VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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