Программы для iOS » Безопасность » другое » Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPad
Avira Phantom VPN для iOS

Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPadОписание   Скачать Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (50.86 Мб) Скриншоты Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avira Phantom VPN - обеспечивает безопасный и анонимный просмотр веб-страниц, а также защиту личных данных. Приложение скрывает ваш IP-адрес, защищает ваши персональные данные и обеспечивает безопасность вашего соединения во всех сетях.

Когда вы подключаетесь к Интернету через незащищенную сеть, например через точку доступа в общественном месте, злоумышленники могут следить за тем, что вы делаете и какими данными обмениваетесь с друзьями в социальных сетях, с интернет-магазинами и веб-сайтами банков. Avira Phantom VPN скрывает от злоумышленников эти данные.

Страны защищают свои границы, а иногда и свои границы в Интернете. Это значит, что некоторые новостные каналы, социальные сети, сервисы потокового видео недоступны в определенных регионах и странах. Avira Phantom VPN позволяет посещать эти веб-сайты, преодолевая границы.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Avira Phantom VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 55
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

AntiAds 1.1 для iPhone

AntiAds - мощный блокировщик рекламы для iOS. Теперь вы сможете избавиться от назойливой рекламы практически на любых сайтах, а также смотреть видео без раздражающей

Adblock Browser 2.0.0 для iPhone, iPad

Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от

Thief Alert 3.1 для iPhone, iPad, iPod

Thief Alert - необычная в своем роде программа. Она помогает предотвратить кражу Вашего iPhone аппарата, если вы по неосторожности забыли его на столе или еще

Adguard 2.1.2 для iPhone

Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть,

Google Authenticator 3.0.1 для iPhone, iPad

Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего

Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPad

Утилита для iPhone, iPad и iPod touch, разработанная компанией Wargaming с помощью можно надежно защитить свой персональный игровой аккаунт во вселенной

скачать Adguard

Отзывы о программе Avira Phantom VPN

Admin

Отзывов о программе Avira Phantom VPN 2.21 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 