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Firefox Focus для iOS

Firefox Focus 8.1.2 для iPhone, iPad

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Описание Firefox Focus 8.1.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Firefox Focus 8.1.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (24.81 Мб) Скриншоты Firefox Focus 8.1.2 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Firefox Focus 8.1.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Firefox Focus 8.1.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Firefox Focus - безопасный браузер от компании Mozilla, с помощью которого можно абсолютно свободно сёрфить в сети Интернет не опасаясь слежки. Приложение автоматически блокирует широкий диапазон онлайн-трекеров — с того момента, когда вы запустите его, и до того момента, пока вы из него не выйдете. Также присутствует очистка истории посещений, паролей и куки, что защитает пользователя от отслеживания целевой рекламой.

Основные возможности программы:

  • Блокирует широкий диапазон известных веб-трекеров без необходимости каких-либо настроек.
  • Легко стирает историю посещений — никаких паролей, кук и трекеров.
  • Благодаря удалению трекеров и рекламы для загрузки веб-страниц потребуется меньше данных и времени.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Firefox Focus
Firefox Focus
Firefox Focus
Firefox Focus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Браузеры
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Отзывы о программе Firefox Focus

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