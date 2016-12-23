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Pokemon Go для iOS

Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPad

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Описание Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (285 Мб) Скриншоты Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Pokemon Go - стремительно набирающая популярность ролевая игра с элементами виртуальной реальности. Погрузитесь с головой в захватывающий процесс ловли, приручения и тренировки диких покемонов, балансируя на грани между реальным миром и виртуальной вселенной.

Если немного перефразировать изречение "Движение это жизнь", то получится что движение это не только жизнь, но и покемоны. Много покемонов. Ведь они могут быть абсолютно везде: на улице, в углу вашей квартиры, общественном транспорте, библиотеке, супермаркете или посреди оживленной автострады. Игрок должен всего лишь вооружиться своим смартфоном (на котором должно быть запущено приложение), оснащенным быстрым интернетом и включенной геолокацией, после чего можно смело отправляться искать покемонов. На карте присутствуют точки PokeStops и Pokemon Gyms: первые позволяют игроку пополнить запас шаров Poke Ball (метая которые можно ловить покемонов), аптечек для раненных существ и яиц, из которых могут вылупиться довольно редкие экземпляры; вторые же представляют собой арену, где пользователи могут выяснить чей покемон круче и сильнее.

Необходимо прокачивать как свой тренерский скилл, так и повышать уровень своих покемонов. На опыте тренера положительно сказывается поимка виртуальных существ, победы в сражениях на Pokemon Gyms и посещение как можно большего числа PokeStops, а для прокачки покемонов нужна звездная пыль и конфеты, которые можно заработать словив монстра или продав ненужного. Также на на уровень существа влияет и уровень тренера. Кроме этого в Pokemon Go имеется встроенный магазин с внутриигровыми покупками, с помощью которых можно приобрести приманки для покемонов, яйца с редкими экземплярами визуальных существ или расширить хранилище.

Примечание! На данный момент приложение официально запущено в Японии, США, Австралии и ряде европейских стран, владельцам же других стран до официального релиза придется или менять магазин или создавать новый аккаунт Apple ID в магазине App Store.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pokemon Go:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 690
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG

Отзывы о программе Pokemon Go

Admin

Отзывов о программе Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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