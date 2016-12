Pokemon Go 1.21.2 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 285 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Pokemon Go - стремительно набирающая популярность ролевая игра с элементами виртуальной реальности. Погрузитесь с головой в захватывающий процесс ловли, приручения и тренировки диких покемонов, балансируя на грани между реальным миром и виртуальной вселенной. Если немного перефразировать изречение "Движение это жизнь", то получится что движение это не только жизнь, но и покемоны. Много покемонов. Ведь они могут быть абсолютно везде: на улице, в углу вашей квартиры, общественном транспорте, библиотеке, супермаркете или посреди оживленной автострады. Игрок должен всего лишь вооружиться своим смартфоном (на котором должно быть запущено приложение), оснащенным быстрым интернетом и включенной геолокацией, после чего можно смело отправляться искать покемонов. На карте присутствуют точки PokeStops и Pokemon Gyms: первые позволяют игроку пополнить запас шаров Poke Ball (метая которые можно ловить покемонов), аптечек для раненных существ и яиц, из которых могут вылупиться довольно редкие экземпляры; вторые же представляют собой арену, где пользователи могут выяснить чей покемон круче и сильнее. Необходимо прокачивать как свой тренерский скилл, так и повышать уровень своих покемонов. На опыте тренера положительно сказывается поимка виртуальных существ, победы в сражениях на Pokemon Gyms и посещение как можно большего числа PokeStops, а для прокачки покемонов нужна звездная пыль и конфеты, которые можно заработать словив монстра или продав ненужного. Также на на уровень существа влияет и уровень тренера. Кроме этого в Pokemon Go имеется встроенный магазин с внутриигровыми покупками, с помощью которых можно приобрести приманки для покемонов, яйца с редкими экземплярами визуальных существ или расширить хранилище. Примечание! На данный момент приложение официально запущено в Японии, США, Австралии и ряде европейских стран, владельцам же других стран до официального релиза придется или менять магазин или создавать новый аккаунт Apple ID в магазине App Store. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

