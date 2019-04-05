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Shadow Fight 2 для iOS

Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPad

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Описание Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (466.73 Мб) Скриншоты Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Shadow Fight 2 - эпические битвы в потрясающей смеси файтинга и RPG. По сюжету игры мир захвачен демонами - душами воинов прошлого и их боссами. Игроку предстоит нелегкая задача - сразить недремлющее зло и навсегда закрыть Врата Теней.

Необходимо вдумчиво подойти к экипировке своего персонажа, покупать ему оружие, повышать его параметры и изучать новые способности и удары. В эпичном танце смертельного оружия вы сразитесь с множеством противников. Бейте ногами, руками, рубите и крушите, пробивая путь к победе.

Ключевые особенности игры:

  • Окунитесь в динамичные схватки с реалистичной анимацией по уникальной технологии.
  • Бейте врагов с простым и понятным управлением, разработанным специально для сенсорных экранов.
  • Снаряжайте своего бойца мечами, нунчаками, когтями, цепями и множеством других видов оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты и т.д.
  • Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Shadow Fight 2
Shadow Fight 2
Shadow Fight 2
Shadow Fight 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Экшен и 3D
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Отзывы о программе Shadow Fight 2

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