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Shadow Fight 2 2.0.2 для iPhone, iPad
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Shadow Fight 2 - эпические битвы в потрясающей смеси файтинга и RPG. По сюжету игры мир захвачен демонами - душами воинов прошлого и их боссами. Игроку предстоит нелегкая задача - сразить недремлющее зло и навсегда закрыть Врата Теней.
Необходимо вдумчиво подойти к экипировке своего персонажа, покупать ему оружие, повышать его параметры и изучать новые способности и удары. В эпичном танце смертельного оружия вы сразитесь с множеством противников. Бейте ногами, руками, рубите и крушите, пробивая путь к победе.
Ключевые особенности игры:
- Окунитесь в динамичные схватки с реалистичной анимацией по уникальной технологии.
- Бейте врагов с простым и понятным управлением, разработанным специально для сенсорных экранов.
- Снаряжайте своего бойца мечами, нунчаками, когтями, цепями и множеством других видов оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты и т.д.
- Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Shadow Fight 2
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