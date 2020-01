Оцените программу!

5 Доводилось ли Вам когда нибудь перемещаться между разными мирами? Наверняка, что нет. И если желание попробовать себя в роли путешественника между реальным миром и виртуальной вселенной просто нестерпимое, то установите Pokemon Go, и погрузитесь с головой в увлекательный и захватывающий процесс ловли, приручения и тренировки диких покемонов. Суть этой по своему уникальной и сверхпопулярной игры заключается в том, что игроку необходимо двигаться, очень много двигаться, и с помощью своего смартфона (с запущенным приложением, быстрым интернетом и включенной геолокацией) искать покемонов. А они могут быть абсолютно везде: на улице, в углу вашей квартиры, общественном транспорте, библиотеке, супермаркете или посреди оживленной автострады. На карте также отмечены PokeStops и Pokemon Gyms: первые позволяют игроку пополнить запас шаров Poke Ball (метая которые можно ловить покемонов), аптечек для раненных существ и яиц, из которых могут вылупиться довольно редкие экземпляры; вторые же представляют собой арену, где пользователи могут выяснить чей покемон круче и сильнее. Необходимо прокачивать как свой тренерский скилл, так и повышать уровень своих покемонов. На опыте тренера положительно сказывается поимка виртуальных существ, победы в сражениях на Pokemon Gyms и посещение как можно большего числа PokeStops, а для прокачки покемонов нужна звездная пыль и конфеты, которые можно заработать словив монстра или продав ненужного. Также на на уровень существа влияет и уровень тренера. Кроме этого в Pokemon Go имеется встроенный магазин с внутриигровыми покупками, с помощью которых можно приобрести приманки для покемонов, яйца с редкими экземплярами визуальных существ или расширить хранилище. Примечание! На данный момент приложение официально запущено в Японии, США, Австралии и ряде европейских стран, но при этом жители других стран могут без каких-либо ограничений скачать apk-файл, установить игру на свое мобильное устройство и приобщиться к всемирному безумию. Pokemon Go для iOS