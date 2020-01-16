Pokemon Go для Android

Pokemon Go 0.163.4 для Android

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Описание Pokemon Go 0.163.4 для AndroidОписание   Скачать Pokemon Go 0.163.4 для AndroidСКАЧАТЬ (99,83 Мб) Скриншоты Pokemon Go 0.163.4 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Pokemon Go 0.163.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pokemon Go 0.163.4 для AndroidОтзывы (1)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Доводилось ли Вам когда нибудь перемещаться между разными мирами? Наверняка, что нет. И если желание попробовать себя в роли путешественника между реальным миром и виртуальной вселенной просто нестерпимое, то установите Pokemon Go, и погрузитесь с головой в увлекательный и захватывающий процесс ловли, приручения и тренировки диких покемонов.

Суть этой по своему уникальной и сверхпопулярной игры заключается в том, что игроку необходимо двигаться, очень много двигаться, и с помощью своего смартфона (с запущенным приложением, быстрым интернетом и включенной геолокацией) искать покемонов. А они могут быть абсолютно везде: на улице, в углу вашей квартиры, общественном транспорте, библиотеке, супермаркете или посреди оживленной автострады. На карте также отмечены PokeStops и Pokemon Gyms: первые позволяют игроку пополнить запас шаров Poke Ball (метая которые можно ловить покемонов), аптечек для раненных существ и яиц, из которых могут вылупиться довольно редкие экземпляры; вторые же представляют собой арену, где пользователи могут выяснить чей покемон круче и сильнее.

Необходимо прокачивать как свой тренерский скилл, так и повышать уровень своих покемонов. На опыте тренера положительно сказывается поимка виртуальных существ, победы в сражениях на Pokemon Gyms и посещение как можно большего числа PokeStops, а для прокачки покемонов нужна звездная пыль и конфеты, которые можно заработать словив монстра или продав ненужного. Также на на уровень существа влияет и уровень тренера. Кроме этого в Pokemon Go имеется встроенный магазин с внутриигровыми покупками, с помощью которых можно приобрести приманки для покемонов, яйца с редкими экземплярами визуальных существ или расширить хранилище.

Примечание! На данный момент приложение официально запущено в Японии, США, Австралии и ряде европейских стран, но при этом жители других стран могут без каких-либо ограничений скачать apk-файл, установить игру на свое мобильное устройство и приобщиться к всемирному безумию.

Pokemon Go
Pokemon Go
Pokemon Go
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 021
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"
 

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Отзывы о программе Pokemon Go

том про Pokemon Go 0.29.3 для Android [26-07-2016]

не устанавливается на андроид 4.2
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