Farm Tribe 3: Cooking Island - игра из серии Farm Tribe, в которой Вы снова встретитесь с трудолюбивой девушкой Энни, чьи организаторские способности и талант руководителя уже не раз помогали ей добиваться успеха там, где многие считали невозможным.

На этот раз Энни перенесется в невероятно фантастический мир, населенный необычными существами, живущие на разнообразных островах, дрейфующих по бескрайнему “Океану Вечности”. Дрейфующие острова полностью изолированы друг от друга, и нет других способов коммуникации кроме древней Магии и силы Создателей. Именно она перенесла Энни в этот мир, где самыми ценным являются семена, пресная вода и продукты питания.

Здесь ей предстоит проявить все свои таланты, чтобы построить настоящее фермерское хозяйство на волшебном острове Хранителей, который, кроме ускорения времени, способен общаться на расстоянии с дрейфующими островами, и снабжать их обитателей свежими продуктами со своей фермы.

Но не всё так просто, ведь Энни не единственный гость в этом мире, сюда проникло древнее зло - безжалостный Пожиратель миров, владеющим смертоносным оружием - Туманами Забвения, которые высасывают жизненную энергию дрейфующих островов и истребляет их жителей. Только настоящий Хранитель способен бросить вызов Пожирателю, помочь местным жителям развеять туманы и спасти их мир.

Спасти мир это одно, а прокормить его - это совсем другая, более сложная задача, поэтому вам на помощь придут, милые человечки, которые возьмут на себя всю рутинную работу на ферме, не требуя ничего взамен, кроме крыши над головой, вашей любви, заботы и чувства прекрасного, недаром говорят - красота спасёт мир!

Ключевые особенности: