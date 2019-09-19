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Farm Tribe 3: Cooking Island для iPhone, iPad
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Farm Tribe 3: Cooking Island - игра из серии Farm Tribe, в которой Вы снова встретитесь с трудолюбивой девушкой Энни, чьи организаторские способности и талант руководителя уже не раз помогали ей добиваться успеха там, где многие считали невозможным.
На этот раз Энни перенесется в невероятно фантастический мир, населенный необычными существами, живущие на разнообразных островах, дрейфующих по бескрайнему “Океану Вечности”. Дрейфующие острова полностью изолированы друг от друга, и нет других способов коммуникации кроме древней Магии и силы Создателей. Именно она перенесла Энни в этот мир, где самыми ценным являются семена, пресная вода и продукты питания.
Здесь ей предстоит проявить все свои таланты, чтобы построить настоящее фермерское хозяйство на волшебном острове Хранителей, который, кроме ускорения времени, способен общаться на расстоянии с дрейфующими островами, и снабжать их обитателей свежими продуктами со своей фермы.
Но не всё так просто, ведь Энни не единственный гость в этом мире, сюда проникло древнее зло - безжалостный Пожиратель миров, владеющим смертоносным оружием - Туманами Забвения, которые высасывают жизненную энергию дрейфующих островов и истребляет их жителей. Только настоящий Хранитель способен бросить вызов Пожирателю, помочь местным жителям развеять туманы и спасти их мир.
Спасти мир это одно, а прокормить его - это совсем другая, более сложная задача, поэтому вам на помощь придут, милые человечки, которые возьмут на себя всю рутинную работу на ферме, не требуя ничего взамен, кроме крыши над головой, вашей любви, заботы и чувства прекрасного, недаром говорят - красота спасёт мир!
Ключевые особенности:
- Играйте бесплатное Online;
- Общайся в чате с друзьями во время игры;
- Создайте свой собственный союз (клан), пригласи друзей, общайтесь и помогайте друг другу;
- Готовьте блюда в 10 раз быстрее, чем других играх;
- Выполняйте задания, чтобы открыть путь к новым дрейфующим островам;
- Соревнуйтесь с другими игроками на Арене Хранителей;
- Создайте собственную ферму, которая станет домом для ваших островитян;
- Придумайте весёлое имя и выберете одежду для ваших рабочих;
- Выращивайте Огненные цветы, чтобы помочь жителям дрейфующих островов рассеять туманы;
- Торгуйте с игроками по всему миру;
- Играйте и помогайте своим друзьям и соседям.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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|Что нового в Farm Tribe 3: Cooking Island для iPhone, iPad?
- В игре появилась возможность общаться в ЧАТе, здесь вы можете попросить о помощи или просто пообщаться.
- Создайте вместе со своими друзьями собственное Сообщество хранителей, чтобы общаться и помогать друг другу.
- Уменьшено время производства простых блюд - теперь в игре можно проводить намного больше времени и всегда есть чем заняться!
- Переработаны рецепты и баланс игры!
- Исправлены мелкие ошибки и увеличена стабильность игры.
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Отзывы о программе Farm Tribe 3: Cooking Island
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