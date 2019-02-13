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Magic Rush: Heroes для iOS

Magic Rush: Heroes 1.1.205 для iPhone, iPad

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Описание Magic Rush: Heroes 1.1.205 для iPhone, iPadОписание   Скачать Magic Rush: Heroes 1.1.205 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (163.55 Мб) Скриншоты Magic Rush: Heroes 1.1.205 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Magic Rush: Heroes 1.1.205 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Magic Rush: Heroes 1.1.205 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 1
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Magic Rush: Heroes - удачное сочетание элементов RPG игры, защиты башен и строительство баз. Увлекательная одиночная кампания, онлайн PvP сражения, несколько режимов игры и ежедневные квесты- есть множество способов привести ваших героев к победе!

Особенности игры:

  • RPG геймплей с инновационным управлением навыками обеспечивает истинное испытание в режиме кампании;
  • Стратегическая война в реальном времени вспыхивает на мировой карте;
  • Миссии по защите башен принесут тебе дополнительную добычу, которая необзодима для усиления твоих героев.
  • Указывайте направление, контролируя Ваши заклинания, чтобы поразить цель;
  • Каждый из героев имеет свое собственное сверхзаклинание; 
  • Зарабатывайте эпические награды для покорения Ваших противников;
  • PvP игры на арене, направляйте Ваших героев против всех желающих;
  • Вступайте в Альянс для сражения и общения с Вашими союзниками; 
  • Захватывайте близлежащие шахты для сбора ценных ресурсов для Вашего Королевства;
  • Укрепляйте Ваше Королевство с помощью железа, кристаллов, серебра и медикаментов, а также используйте улучшение для усиления силы Ваших героев; 
  • Разместите три команды героев на Вашей стене для защиты Вашего города;
  • Покорите других игроков или даже целый мир!
  • Выберите роль в игре и стройте вашу группу из огромного выбора персонажей, по Вашему пожеланию;
  • Найдите новых героев в Бассейне желаний; 
  • Стратегия меняется вместе с развитием Ваших персонажей.
  • TRTS и ролевая игра встречаюся в уникальных сражениях на поле битвы;
  • Стратегическая война с элементами RPG-фэнтези привносит всё самое лучшее из обоих миров;
  • Некоторые герои сражаются лучше всего спереди, другие сзади - создайте идеальное боевое построение, чтобы сокрушать Ваших врагов.
  • Оборона Башен в побочных миссиях дает вам дополнительный лут;
  • Защита Башен с элементами RTS и RPG в режиме реального времени.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Magic Rush: Heroes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 82
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Ролевые, RPG
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Отзывы о программе Magic Rush: Heroes

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