Magic Rush: Heroes - удачное сочетание элементов RPG игры, защиты башен и строительство баз. Увлекательная одиночная кампания, онлайн PvP сражения, несколько режимов игры и ежедневные квесты- есть множество способов привести ваших героев к победе!
Особенности игры:
RPG геймплей с инновационным управлением навыками обеспечивает истинное испытание в режиме кампании;
Стратегическая война в реальном времени вспыхивает на мировой карте;
Миссии по защите башен принесут тебе дополнительную добычу, которая необзодима для усиления твоих героев.
Указывайте направление, контролируя Ваши заклинания, чтобы поразить цель;
Каждый из героев имеет свое собственное сверхзаклинание;
Зарабатывайте эпические награды для покорения Ваших противников;
PvP игры на арене, направляйте Ваших героев против всех желающих;
Вступайте в Альянс для сражения и общения с Вашими союзниками;
Захватывайте близлежащие шахты для сбора ценных ресурсов для Вашего Королевства;
Укрепляйте Ваше Королевство с помощью железа, кристаллов, серебра и медикаментов, а также используйте улучшение для усиления силы Ваших героев;
Разместите три команды героев на Вашей стене для защиты Вашего города;
Покорите других игроков или даже целый мир!
Выберите роль в игре и стройте вашу группу из огромного выбора персонажей, по Вашему пожеланию;
Найдите новых героев в Бассейне желаний;
Стратегия меняется вместе с развитием Ваших персонажей.
TRTS и ролевая игра встречаюся в уникальных сражениях на поле битвы;
Стратегическая война с элементами RPG-фэнтези привносит всё самое лучшее из обоих миров;
Некоторые герои сражаются лучше всего спереди, другие сзади - создайте идеальное боевое построение, чтобы сокрушать Ваших врагов.
Оборона Башен в побочных миссиях дает вам дополнительный лут;
Защита Башен с элементами RTS и RPG в режиме реального времени.
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