SSD-Z для Windows

SSD-Z 16.09.09 Beta

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Описание SSD-Z 16.09.09 BetaОписание   Скачать SSD-Z 16.09.09 BetaСКАЧАТЬ (422 Кб) Скриншоты SSD-Z 16.09.09 BetaСкриншоты (4)   Статистика SSD-Z 16.09.09 BetaСтатистика   Отзывы о SSD-Z 16.09.09 BetaОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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SSD-Z - незаменимая утилита для владельцев твердотельных накопителей, с помощью которой можно легко узнать версию прошивки своего SSD-диска, серийный номер, используемую производственную технологию, детальные сведения о контроллере, ёмкости, показатели SMART, статус TRIM, температуру и поддерживаемые интерфейсы, емкость и время работы с момента включения.

Также в программе присутствует функция Benchmark, которая дает возможность протестировать диск. Кроме этого SSD-Z умеет распознавать традиционные HDD и оптические приводы. Утилита портативная и требует инсталляции.

Скриншоты SSD-Z:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 727
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе SSD-Z

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Отзывов о программе SSD-Z 16.09.09 Beta пока нет, можете добавить...

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