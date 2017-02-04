SSD-Z - незаменимая утилита для владельцев твердотельных накопителей, с помощью которой можно легко узнать версию прошивки своего SSD-диска, серийный номер, используемую производственную технологию, детальные сведения о контроллере, ёмкости, показатели SMART, статус TRIM, температуру и поддерживаемые интерфейсы, емкость и время работы с момента включения.

Также в программе присутствует функция Benchmark, которая дает возможность протестировать диск. Кроме этого SSD-Z умеет распознавать традиционные HDD и оптические приводы. Утилита портативная и требует инсталляции.