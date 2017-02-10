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Bowling Online 2 для Android

Bowling Online 2 2.2.2 для Android

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Описание Bowling Online 2 2.2.2 для AndroidОписание   Скачать Bowling Online 2 2.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,18 Мб) Скриншоты Bowling Online 2 2.2.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Bowling Online 2 2.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bowling Online 2 2.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Bowling Online 2 - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, которая позволяет играть в боулинг до 6 человек онлайн. Присутствует возможность общаться с игроками во время игры, а также настраивать внешний вид шаров, кеглей и дорожек. Соревнуйтесь в друзьями и другими реальными игроками.

Сочетая красивую 3D графику, точную физику и простое в использовании управление, Bowling Online 2 является испытывающей способности спортивной игрой для любого возраста.

Ключевые особенности Bowling Online 2:

  • Многопользовательская игра в режиме реального времени;
  • Красивая 3D графика;
  • Точная физика;
  • Большой выбор внешнего вида шаров, кеглей и дорожек;
  • Возможность играть своим индивидуально настроенным шаром онлайн;
  • Внутриигровой чат;
  • Возможность приглашать друзей в игру;
  • Таблица лучших результатов;
  • Игровые достижения.
Что нового в Bowling Online 2 2.2.2 для Android?
  • Обновлена физика кеглей: усилен отскок (онлайн игра не совместима с предыдущими версиями).
  • Включено оригинальное управление по умолчанию (чтобы выключить его снимите настройку “Spin control”).
  • Сделаны незначительные улучшения.
Скриншоты Bowling Online 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 45
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт

Отзывы о программе Bowling Online 2

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