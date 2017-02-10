Bowling Online 2 - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, которая позволяет играть в боулинг до 6 человек онлайн. Присутствует возможность общаться с игроками во время игры, а также настраивать внешний вид шаров, кеглей и дорожек. Соревнуйтесь в друзьями и другими реальными игроками.
Сочетая красивую 3D графику, точную физику и простое в использовании управление, Bowling Online 2 является испытывающей способности спортивной игрой для любого возраста.
Ключевые особенности Bowling Online 2:
- Многопользовательская игра в режиме реального времени;
- Красивая 3D графика;
- Точная физика;
- Большой выбор внешнего вида шаров, кеглей и дорожек;
- Возможность играть своим индивидуально настроенным шаром онлайн;
- Внутриигровой чат;
- Возможность приглашать друзей в игру;
- Таблица лучших результатов;
- Игровые достижения.