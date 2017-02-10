Bowling Online 2 - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, которая позволяет играть в боулинг до 6 человек онлайн. Присутствует возможность общаться с игроками во время игры, а также настраивать внешний вид шаров, кеглей и дорожек. Соревнуйтесь в друзьями и другими реальными игроками.

Сочетая красивую 3D графику, точную физику и простое в использовании управление, Bowling Online 2 является испытывающей способности спортивной игрой для любого возраста.

Ключевые особенности Bowling Online 2: