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5 Hockey Stars - увлекательный спортивный симулятор для Android, в котором игроки со всего мира в режиме реального времени определяют лучших из лучших на виртуальных ледовых аренах, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Присутствует возможность выбирать арены, участвовать в различных турнирах, а также открывать новые команды с уникальными возможностями и дизайном. Ключевые возможности Hockey Stars: Динамичный и увлекательный игровой процесс

4 арены для игры.

Свыше 80 доступных команд.

Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.

Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.

Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.

Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.

Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности. Что нового в Hockey Stars 1.7.1 для Android?

Исправления ошибок и улучшения общего характера.