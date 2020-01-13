Hockey Stars для Android

Hockey Stars 1.7.1 для Android

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Описание Hockey Stars 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Hockey Stars 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (32,23 Мб) Скриншоты Hockey Stars 1.7.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Hockey Stars 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hockey Stars 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Hockey Stars - увлекательный спортивный симулятор для Android, в котором игроки со всего мира в режиме реального времени определяют лучших из лучших на виртуальных ледовых аренах, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Присутствует возможность выбирать арены, участвовать в различных турнирах, а также открывать новые команды с уникальными возможностями и дизайном.

Ключевые возможности Hockey Stars:

  • Динамичный и увлекательный игровой процесс
  • 4 арены для игры.
  • Свыше 80 доступных команд.
  • Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.
  • Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.
  • Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.
  • Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.
  • Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности.
Что нового в Hockey Stars 1.7.1 для Android?
  • Исправления ошибок и улучшения общего характера.
Hockey Stars
Hockey Stars
Hockey Stars
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 531
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Hockey Stars

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