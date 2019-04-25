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Bowling Online 2 для Android

Bowling Online 2 2.3.3 для Android

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Описание Bowling Online 2 2.3.3 для AndroidОписание   Скачать Bowling Online 2 2.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (10,51 Мб) Скриншоты Bowling Online 2 2.3.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Bowling Online 2 2.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bowling Online 2 2.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Bowling Online 2 - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, которая позволяет играть в боулинг до 6 человек онлайн. Присутствует возможность общаться с игроками во время игры, а также настраивать внешний вид шаров, кеглей и дорожек. Соревнуйтесь в друзьями и другими реальными игроками.

Сочетая красивую 3D графику, точную физику и простое в использовании управление, Bowling Online 2 является испытывающей способности спортивной игрой для любого возраста.

Ключевые особенности Bowling Online 2:

  • Многопользовательская игра в режиме реального времени;
  • Красивая 3D графика;
  • Точная физика;
  • Большой выбор внешнего вида шаров, кеглей и дорожек;
  • Возможность играть своим индивидуально настроенным шаром онлайн;
  • Внутриигровой чат;
  • Возможность приглашать друзей в игру;
  • Таблица лучших результатов;
  • Игровые достижения.
Что нового в Bowling Online 2 2.3.3 для Android?
  • Политика конфиденциальности.
Bowling Online 2
Bowling Online 2
Bowling Online 2
Bowling Online 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Bowling Online 2

Admin

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