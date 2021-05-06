Golf Battle для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 541 | Статистика
|Размер:
|67,32 Мб
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Golf Battle - увлекательные состязания среди минигольфистов со всего мира. Играть можно как с 6 другими игроками, так померяться силами один на один со своими друзьями в Facebook.
Доступно два режима - Классика и Гонка. В классическом режиме необходимо пройти игровое поле за минимальное количество ударов, а в гонке - за минимальное время.
По мере увеличения вашего ранга будут открываться новые игровые локации, более сложные и потому более требовательные к мастерству игрока. Кроме того имеется возможность выигрывать или покупать новые мячи для гольфа и клюшки. Уже имеющиеся клюшки можно улучшать, повышая их точность и силу.
Основные возможности:
- Новаторский многопользовательский онлайн-симулятор на 6 игроков.
- Игра в реальном времени с пользователями со всего мира.
- Можно играть как 1 на 1, так и в составе группы численностью до 6 игроков.
- Классический режим и Режим гонки.
- Простое интуитивно понятное управление.
- Интересный увлекательный геймплей.
- Отличная 3D-графика.
- Можно выиграть призы и отличное снаряжение для гольфа.
- Возможность открывать и улучшать огромное количество клюшек.
- Более 40 отелей, полей и уровней.
- Целый мир новых уровней: готовься исследовать Sakura Garden!
- Новая игровая особенность — Пропуск воды!
- Новые клюшки и мячи Sakura Garden!
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Отзывы о программе Golf Battle
Admin
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