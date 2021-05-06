Golf Battle для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 541 | Статистика
Размер:67,32 Мб
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Golf Battle - увлекательные состязания среди минигольфистов со всего мира. Играть можно как с 6 другими игроками, так померяться силами один на один со своими друзьями в Facebook.

Доступно два режима - Классика и Гонка. В классическом режиме необходимо пройти игровое поле за минимальное количество ударов, а в гонке - за минимальное время.

По мере увеличения вашего ранга будут открываться новые игровые локации, более сложные и потому более требовательные к мастерству игрока. Кроме того имеется возможность выигрывать или покупать новые мячи для гольфа и клюшки. Уже имеющиеся клюшки можно улучшать, повышая их точность и силу.

Основные возможности:

  • Новаторский многопользовательский онлайн-симулятор на 6 игроков.
  • Игра в реальном времени с пользователями со всего мира.
  • Можно играть как 1 на 1, так и в составе группы численностью до 6 игроков.
  • Классический режим и Режим гонки.
  • Простое интуитивно понятное управление.
  • Интересный увлекательный геймплей.
  • Отличная 3D-графика.
  • Можно выиграть призы и отличное снаряжение для гольфа.
  • Возможность открывать и улучшать огромное количество клюшек.
  • Более 40 отелей, полей и уровней.
Что нового в Golf Battle 1.20.0?
  • Целый мир новых уровней: готовься исследовать Sakura Garden!
  • Новая игровая особенность — Пропуск воды!
  • Новые клюшки и мячи Sakura Garden!
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