Программы для Android » Система » Персонализация » Launcher Live Icons 1.17.11 для Android
Launcher Live Icons для Android

Launcher Live Icons 1.17.11 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Launcher Live Icons 1.17.11 для AndroidОписание   Скачать Launcher Live Icons 1.17.11 для AndroidСКАЧАТЬ (4,82 Мб) Скриншоты Launcher Live Icons 1.17.11 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Launcher Live Icons 1.17.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Launcher Live Icons 1.17.11 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Launcher Live Icons - лаунчер, который сделает живыми иконки приложений на вашем смартфоне. Вы можете настроить разные события, по которым будет включаться анимация иконок приложений: по событию в приложении, постоянная анимация иконок или же можно включить режим обычных статичных иконок приложений.

Это простой и удобный лаунчер, в котором нет лишних функций. Он работает быстро, в нем есть все необходимые инструменты и с ним очень легко подружиться. Теперь экран вашего смартфона перестанет быть сборищем скучных статичных иконок, а станет крутым местом постоянного боя между взбунтовавшимися живыми иконками ваших приложений.

Поддерживается анимация:

  • иконки Настройки
  • иконки Chrome
  • иконки Skype, Viber и WhatsApp
  • иконки Kонтакты и Телефон
  • иконки SMS
  • иконки Facebook и Faceboook Messenger
  • иконки Pokemon Go
  • иконки YouTube Music и Google Music
  • иконки Google Play
  • иконки AliExpress и Ebay
  • иконки Gmail и Google Maps
  • иконки WiFi Navigator
  • иконки Kалендарь и Часы
  • иконки ВКонтакте, Twitter и Одноклассники
  • иконки PayPal и Сбербанк
  • иконки Pinterest
  • иконки Snapchat, Telegram, Slack
  • иконки Spotify
  • иконки Uber
  • иконки Wi-Fi и Интернет
Что нового в Launcher Live Icons 1.17.11 для Android?
  • группы - фон
  • группы - уведомления
  • группы - автоназвания
  • группы - макет-сетка 3х3
  • однострочный виджет погоды
  • снижение энергопотребления
  • убраны размазанные тени на клике
  • частоиспользуемые приложения - нерабочая кнопка Allow
  • частоиспользуемые приложения - другие правки
  • кнопка 'поиск' сразу открывает приложение для поиска
Скриншоты Launcher Live Icons:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 108
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация

Отзывы о программе Launcher Live Icons

Admin

Отзывов о программе Launcher Live Icons 1.17.11 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

AIMP

World of Tanks Blitz

X-plore

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

BlaBlaCar

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

 
 