Launcher Live Icons - лаунчер, который сделает живыми иконки приложений на вашем смартфоне. Вы можете настроить разные события, по которым будет включаться анимация иконок приложений: по событию в приложении, постоянная анимация иконок или же можно включить режим обычных статичных иконок приложений.

Это простой и удобный лаунчер, в котором нет лишних функций. Он работает быстро, в нем есть все необходимые инструменты и с ним очень легко подружиться. Теперь экран вашего смартфона перестанет быть сборищем скучных статичных иконок, а станет крутым местом постоянного боя между взбунтовавшимися живыми иконками ваших приложений.

Поддерживается анимация: