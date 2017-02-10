Launcher Live Icons - лаунчер, который сделает живыми иконки приложений на вашем смартфоне. Вы можете настроить разные события, по которым будет включаться анимация иконок приложений: по событию в приложении, постоянная анимация иконок или же можно включить режим обычных статичных иконок приложений.
Это простой и удобный лаунчер, в котором нет лишних функций. Он работает быстро, в нем есть все необходимые инструменты и с ним очень легко подружиться. Теперь экран вашего смартфона перестанет быть сборищем скучных статичных иконок, а станет крутым местом постоянного боя между взбунтовавшимися живыми иконками ваших приложений.
Поддерживается анимация:
- иконки Настройки
- иконки Chrome
- иконки Skype, Viber и WhatsApp
- иконки Kонтакты и Телефон
- иконки SMS
- иконки Facebook и Faceboook Messenger
- иконки Pokemon Go
- иконки YouTube Music и Google Music
- иконки Google Play
- иконки AliExpress и Ebay
- иконки Gmail и Google Maps
- иконки WiFi Navigator
- иконки Kалендарь и Часы
- иконки ВКонтакте, Twitter и Одноклассники
- иконки PayPal и Сбербанк
- иконки Pinterest
- иконки Snapchat, Telegram, Slack
- иконки Spotify
- иконки Uber
- иконки Wi-Fi и Интернет