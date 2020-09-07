Launcher iOS 13

IFTTT 4.8.0 для Android
IFTTT – объединяет все ваши сервисы в одном приложении и позволяет создавать алгоритмы для автоматизации и систематизации ваших действий. Присутствует готовые наборы
Pugz: Виджет погоды 1.0 для Android
Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона
360 Launcher 7.1.2 для Android
360 Launcher - отличный персонализатор Вашего Android-устройства, который не просто заменит стандартную оболочку девайса, но и привнесет дополнительные удобные
Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android
С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,
Cheetah Keyboard 4.32.0 для Android
Продвинутая клавиатура для Android, которая предлагает огромное количество разнообразных тем оформления (более 3000), популярные эмодзи, возможность создавать
Google Старт 1.4.large для Android
Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google