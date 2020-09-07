Launcher iOS 13 для Android

Launcher iOS 13 3.9.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Launcher iOS 13 3.9.1 для AndroidОписание   Скачать Launcher iOS 13 3.9.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,76 Мб) Скриншоты Launcher iOS 13 3.9.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Launcher iOS 13 3.9.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Launcher iOS 13 3.9.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Launcher iOS 13 - лаунчер для Android, разработанный для более удобной и продуктивной работы с вашим мобильным гаджетом, благодаря которому ваше устройство будет иметь такой интерфейс как и настоящие iOS-девайсы.

Программа имеет достаточно широкие возможности визуального оформления рабочих столов, предлагает использование разнообразных виджетов, полностью настраивает расположение иконок и вспомогательных опций и т.д. Кроме того, стоит отметить высокую производительность лаунчера, который сочетает оптимальное соотношение скорости работы оболочки с умеренным потреблением ресурсов устройства и заряда аккумулятора, позволяя полноценно пользоваться гаджетом в течении всего дня.

В целом, Launcher iOS 13 достаточно интересная и необычная оболочка, которая отлично подходит для удобного и максимально продуктивного использования всех функций и возможностей вашего Android-устройства.

Launcher iOS 13
Launcher iOS 13
Launcher iOS 13
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

IFTTT 4.8.0 для Android

IFTTT – объединяет все ваши сервисы в одном приложении и позволяет создавать алгоритмы для автоматизации и систематизации ваших действий. Присутствует готовые наборы

Pugz: Виджет погоды 1.0 для Android

Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона

360 Launcher 7.1.2 для Android

360 Launcher - отличный персонализатор Вашего Android-устройства, который не просто заменит стандартную оболочку девайса, но и привнесет дополнительные удобные

Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android

С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,

Cheetah Keyboard 4.32.0 для Android

Продвинутая клавиатура для Android, которая предлагает огромное количество разнообразных тем оформления (более 3000), популярные эмодзи, возможность создавать

Google Старт 1.4.large для Android

Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google

Отзывы о программе Launcher iOS 13

Admin

Отзывов о программе Launcher iOS 13 3.9.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 