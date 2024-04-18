iWidgets для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:28.25 Мб
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iWidgets – это приложение для Android, предоставляющее множество красочных виджетов, вдохновленных iOS 16, для украшения вашего домашнего экрана и удобного доступа к различным информационным данным.

Вы сможете выбрать из разнообразных виджетов, таких как часы, фото, X-панель, календарь и погода, чтобы персонализировать свой телефон и оставаться в курсе событий. Благодаря мгновенному добавлению виджетов, вы с легкостью сможете создать уникальный и стильный дизайн вашего домашнего экрана.

Основные особенности iWidgets:

  • Поддержка всех устройств Android.
  • Эстетический дизайн iOS 16.
  • Простое добавление виджетов одним нажатием.
  • Возможность выбора различных размеров виджетов.
  • Разнообразие стилей и функций виджетов для удовлетворения вашего вкуса.
  • Коллекция ярлыков для быстрого доступа к различным функциям вашего телефона.
  • Отображение важной информации, такой как время, состояние сети и уровень заряда батареи.
  • Быстрое управление функциями, такими как фонарик и Wi-Fi.
  • Добавьте свои любимые фотографии на домашний экран для создания уютной атмосферы.
  • Поддержка слайд-шоу для запечатления лучших моментов вашей жизни.
  • Элегантные часы различных стилей для оформления вашего экрана.
  • Возможность выбора между аналоговыми и цифровыми форматами.
  • Всегда оставайтесь в курсе текущей погоды с красочным и простым виджетом.
  • Быстрый доступ к прогнозу погоды на каждый день.
  • Персонализируйте ваш календарь на домашнем экране для удобного отображения текущей даты или полного месяца.
  • Разнообразие стилей для соответствия вашему вкусу и настроению.
     
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