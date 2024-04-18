iWidgets для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Photo Team
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|28.25 Мб
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iWidgets – это приложение для Android, предоставляющее множество красочных виджетов, вдохновленных iOS 16, для украшения вашего домашнего экрана и удобного доступа к различным информационным данным.
Вы сможете выбрать из разнообразных виджетов, таких как часы, фото, X-панель, календарь и погода, чтобы персонализировать свой телефон и оставаться в курсе событий. Благодаря мгновенному добавлению виджетов, вы с легкостью сможете создать уникальный и стильный дизайн вашего домашнего экрана.
Основные особенности iWidgets:
- Поддержка всех устройств Android.
- Эстетический дизайн iOS 16.
- Простое добавление виджетов одним нажатием.
- Возможность выбора различных размеров виджетов.
- Разнообразие стилей и функций виджетов для удовлетворения вашего вкуса.
- Коллекция ярлыков для быстрого доступа к различным функциям вашего телефона.
- Отображение важной информации, такой как время, состояние сети и уровень заряда батареи.
- Быстрое управление функциями, такими как фонарик и Wi-Fi.
- Добавьте свои любимые фотографии на домашний экран для создания уютной атмосферы.
- Поддержка слайд-шоу для запечатления лучших моментов вашей жизни.
- Элегантные часы различных стилей для оформления вашего экрана.
- Возможность выбора между аналоговыми и цифровыми форматами.
- Всегда оставайтесь в курсе текущей погоды с красочным и простым виджетом.
- Быстрый доступ к прогнозу погоды на каждый день.
- Персонализируйте ваш календарь на домашнем экране для удобного отображения текущей даты или полного месяца.
- Разнообразие стилей для соответствия вашему вкусу и настроению.
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Отзывы о программе iWidgets
Admin
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