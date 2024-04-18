iWidgets – это приложение для Android, предоставляющее множество красочных виджетов, вдохновленных iOS 16, для украшения вашего домашнего экрана и удобного доступа к различным информационным данным.

Вы сможете выбрать из разнообразных виджетов, таких как часы, фото, X-панель, календарь и погода, чтобы персонализировать свой телефон и оставаться в курсе событий. Благодаря мгновенному добавлению виджетов, вы с легкостью сможете создать уникальный и стильный дизайн вашего домашнего экрана.

Основные особенности iWidgets: