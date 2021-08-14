iLauncher - небольшой, стильный и быстрый лаунчер для вашего телефона Android, который поможет превратить ваш смартфон в iPhone с новейшим интерфейсом iOS 13. Это отличный вариант для пользователей Android, которые хотят попробовать Apple iPhone, не покупая при этом сам iPhone.

Ключевые особенности iLauncher: