iLauncher для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,56 Мб
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iLauncher - небольшой, стильный и быстрый лаунчер для вашего телефона Android, который поможет превратить ваш смартфон в iPhone с новейшим интерфейсом iOS 13. Это отличный вариант для пользователей Android, которые хотят попробовать Apple iPhone, не покупая при этом сам iPhone.

Ключевые особенности iLauncher:

  • Быстрый доступ к Центру управления - возможность быстро включать/отключать Wi-Fi, мобильную сеть, изменять яркость, снимать фото и пр.
  • Ежедневно обновляемые крутые, стильные бесплатные темы и живые обои.
  • Богатый набор иконок из библиотеки Phone X для популярных приложений.
  • Мощный менеджер приложений - возможность быстро находить приложения и быстро размещать их на рабочем столе.
  • Виджет погоды и времени, который позволяет получить актуальный прогноз погоды на последние дни.
  • Наличие функции скрытия приложения для защиты вашей конфиденциальности.
  • Настраиваемые иконки приложений.
  • Индикатор непрочитанных уведомлений.
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