iLauncher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Launcher Developer
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,56 Мб
|СКАЧАТЬ
iLauncher - небольшой, стильный и быстрый лаунчер для вашего телефона Android, который поможет превратить ваш смартфон в iPhone с новейшим интерфейсом iOS 13. Это отличный вариант для пользователей Android, которые хотят попробовать Apple iPhone, не покупая при этом сам iPhone.
Ключевые особенности iLauncher:
- Быстрый доступ к Центру управления - возможность быстро включать/отключать Wi-Fi, мобильную сеть, изменять яркость, снимать фото и пр.
- Ежедневно обновляемые крутые, стильные бесплатные темы и живые обои.
- Богатый набор иконок из библиотеки Phone X для популярных приложений.
- Мощный менеджер приложений - возможность быстро находить приложения и быстро размещать их на рабочем столе.
- Виджет погоды и времени, который позволяет получить актуальный прогноз погоды на последние дни.
- Наличие функции скрытия приложения для защиты вашей конфиденциальности.
- Настраиваемые иконки приложений.
- Индикатор непрочитанных уведомлений.
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