Win 10 Launcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Spark Planet
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 802 | Статистика
|Размер:
|7,23 Мб
|СКАЧАТЬ
Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10. Этот персонализатор достаточно функционален и прост в настройке. При первом запуске рабочие столы уже будут заполнены самыми популярными и востребованными приложениями. Однако Вы сами можете добавлять свои программы, сервисы и службы, удалять ненужное, менять размер плиток, поэкспериментировать с цветовыми схемами и т.д.
На нижней панели располагаются кнопки перехода к списку всех программ и настроек Вашего гаджета, адресной книге, модулю звонков и поисковой форме. Все выглядит действительно привлекательно и нешаблонно. При этом лаунчер потребляет совсем немного системных ресурсов девайса и специально оптимизирован для энергосбережения.
Поэтому, если Вам надоели стандартные и однообразные лаунчеры для Вашего смартфона или планшета, то попробуйте в деле стильный и эффектный персонализатор Win 10 Launcher, который сохранит для Вас всю функциональность операционки Android, но упакует ее в красивую оболочку от Windows Phone.
Бесплатный лаунчер для Android-устройств в стиле операционной системы Windows 10, позволяющий...
Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона...
IFTTT – объединяет все ваши сервисы в одном приложении и позволяет создавать алгоритмы для...
Удобный и быстрый лаунчер с комфортным поиском, бесплатными темами и обоями. Благодаря...
Launcher Live Icons - лаунчер, который оживит иконки на экране вашего смартфона. Теперь не будет...
Тема для поклонников популярного танкового симулятора World of Tanks, благодаря которой...
Отзывы о программе Win 10 Launcher
Admin
Отзывов о программе Win 10 Launcher 8.16 пока нет, можете добавить...