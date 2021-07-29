Win 10 Launcher для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 802 | Статистика
Размер:7,23 Мб
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Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10. Этот персонализатор достаточно функционален и прост в настройке. При первом запуске рабочие столы уже будут заполнены самыми популярными и востребованными приложениями. Однако Вы сами можете добавлять свои программы, сервисы и службы, удалять ненужное, менять размер плиток, поэкспериментировать с цветовыми схемами и т.д.

На нижней панели располагаются кнопки перехода к списку всех программ и настроек Вашего гаджета, адресной книге, модулю звонков и поисковой форме. Все выглядит действительно привлекательно и нешаблонно. При этом лаунчер потребляет совсем немного системных ресурсов девайса и специально оптимизирован для энергосбережения.

Поэтому, если Вам надоели стандартные и однообразные лаунчеры для Вашего смартфона или планшета, то попробуйте в деле стильный и эффектный персонализатор Win 10 Launcher, который сохранит для Вас всю функциональность операционки Android, но упакует ее в красивую оболочку от Windows Phone.

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