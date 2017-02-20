OBS Студия - бесплатное программное обеспечение для записи видео и стримов на Twitch, Youtube и другие подобные сервисы. Предлагает широкий набор функций и мощный API, который позволяет создавать свои собственные уникальные плагины. Поддержка выходов нескольких потоков и сцен предварительных просмотров.
Возможности приложения:
Кодирование с использованием H264 (x264) и AAC.
Поддержка технологии Intel Quick Sync Video (QSV) и NVIDIA NVENC.
Возможность добавлять неограниченное количество сцен и источников.
Стримить на Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox, GoodGame и любые другие сервисы, работающие по протоколу RTMP.
Запись игры, видео с экрана компьютера, веб-камеры и других источников в формате MP4 или FLV.
Захват игры с использованием GPU для максимально производительного стриминга.
Запись видео с различных устройств с помощью DirectShow (с веб-камер, карт захвата и т.д.).