OBS Studio для Windows

OBS Studio 17.0.2

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Описание OBS Studio 17.0.2Описание   Скачать OBS Studio 17.0.2СКАЧАТЬ (115,11 Мб) Скриншоты OBS Studio 17.0.2Скриншоты (5)   Статистика OBS Studio 17.0.2Статистика   Отзывы о OBS Studio 17.0.2Отзывы (1)  
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4.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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OBS Студия - бесплатное программное обеспечение для записи видео и стримов на Twitch, Youtube и другие подобные сервисы. Предлагает широкий набор функций и мощный API, который позволяет создавать свои собственные уникальные плагины. Поддержка выходов нескольких потоков и сцен предварительных просмотров.

Возможности приложения:

  • Кодирование с использованием H264 (x264) и AAC.
  • Поддержка технологии Intel Quick Sync Video (QSV) и NVIDIA NVENC.
  • Возможность добавлять неограниченное количество сцен и источников.
  • Стримить на Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox, GoodGame и любые другие сервисы, работающие по протоколу RTMP.
  • Запись игры, видео с экрана компьютера, веб-камеры и других источников в формате MP4 или FLV.
  • Захват игры с использованием GPU для максимально производительного стриминга.
  • Запись видео с различных устройств с помощью DirectShow (с веб-камер, карт захвата и т.д.).
  • Открытый исходный код.
  • и много других возможностей.
Скриншоты OBS Studio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 509
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео

Отзывы о программе OBS Studio

Znatok про OBS Studio 0.16.6 [19-02-2017]

Большой, жирный минус нет поддержки "WindowsXp". У меня нет возможности установить более новую систему. Одна из причин - около 70% акционных программ БЕЗ права переустановки!!!
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