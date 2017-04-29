R.tester - небольшое приложение для диагностики жестких дисков, флеш-накопителей, SSD, гибридных дисков (SSHD) и других носителей информации.

Предполагает два типа тестирования:

Для продвинутых пользователей предлагается набор диагностических средств для сбора информации об устройстве и его состоянии. После чего самостоятельно ее интерпретировать.

Для новичков - алгоритм автоматического тестирования "Quick Diag", после опроса пользователя, планирует и выполняет последовательность тестов. Затем выдвигает предположения о наличии и характере неисправностей. Результаты работы алгоритма «Quick Diag» носят оценочный характер и предназначены для получения примерного представления о проблеме.

Набор и параметры запускаемых тестов зависят от типа и модели устройства, а также от информации, сообщенной пользователем в процессе опроса.

Интерпретация результатов тестов и построение предположений выполняются на основе набора правил, которые могут отличаться в зависимости от типа устройства, его производителя и модели. Правила описаны в формате программного кода Lua и подгружаются по мере необходимости из соответствующих библиотечных файлов.

Для сохранности пользовательских данных предусмотрена блокировка записи и активные подсказки в случае выбора пользователем потенциально небезопасных инструментов/опций.

Особенности приложения:

Поддерживаемые типы накопителей: HDD, SSD, SSHD, USB Flash / USB SSD.

Поддерживаемые типы интерфейсов: ATA - универсально (PATA, SATA, ZIF, CE-ATA, и т.п.); SCSI - универсально (SCSI, SAS, FC-AL, SSA, iSCSI); USB - универсально (USB, FireWire, Thunderbolt).

Анализ состояния накопителя в оффлайн-режиме (инструмент Quick Diag).

Поддержка hot-plug устройств "на лету" вне зависимости от типа интерфейса.

Определение реального бренда HDD / SSD (производителя) и vendor-семейства накопителя.

Определение контроллера (IC) USB-флеш и установленной NAND-памяти (Flash ID).

Защита системных накопителей путем скрытия по S/N и/или физическому пути в ОС.

Поддержка TCG (SED / BDE / FDE / FIPS и т.д.) подсистем шифрования, включая неофициальные случаи (Seagate SeaCOS / DriveTrust, Toshiba DRM и т.п.).

Поддержка vendor-specific подсистемы шифрования в накопителях Western Digital с USB-интерфейсом. Работа с устройствами посредством vendor-specific протоколов доступа для большинства распространенных USB-мостов и PCI-адаптеров, помогает утилите обходить многие ограничения в драйверах Windows и/или в самих адаптерах.

Просмотр Паспортных данных накопителей в удобной форме и с учётом специфики интерфейса.

Просмотр параметров S.M.A.R.T. в удобной форме и с учётом специфики разных производителей и интерфейсов.

Просмотр Журналов Ошибок S.M.A.R.T. для ATA-совместимых накопителей в удобной форме и интерпретатором всех стандартных ATA-команд.

Удобный доступ к параметрам конфигурации SCSI Mode Page / Vital Product Data (VPD) / Logs, включая случаи их эмуляции в драйверах и USB-переходниками.

CERT Tool Lite - скрипт-машина для тестирования накопителей в автоматическом режиме, с поддержкой графиков, мониторинга дефектов G-List и температуры.

ATA & SCSI Command Exerciser - инструменты для прямой подачи любых ATA- и SCSI-команд в ручном режиме.

ATA Security Tool - инструмент для работы с подсистемой Security: снятие/установка пароля, (раз)блокировка накопителя (если позволяет интерфейс подключения).

SCSI Drive Self-Test - инструмент для запуска DST-тестов и просмотра журнала с результатами предыдущих тестов.

Внимание! В настоящий момент программа находится в стадии α-тестирования. Функционал "Quick Diag" реализован только для жестких дисков.