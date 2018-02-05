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Учим таблицу умножения для Android

Учим таблицу умножения 1.2 для Android

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Описание Учим таблицу умножения 1.2 для AndroidОписание   Скачать Учим таблицу умножения 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,55 Мб) Скриншоты Учим таблицу умножения 1.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Учим таблицу умножения 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учим таблицу умножения 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Учим таблицу умножения - бесплатное математическое Android-приложения для закрепления знаний таблицы умножения.

Присутствует несколько режимов игры:

  • Цифровая башня - заработай все звёзды. Докажи, что знаешь таблицу умножения лучше всех. Каждый множитель - уровень башни. чем выше - тем сложнее.
  • Испытание на скорость твоего ума - продержись как можно дольше, покажи лучшие навыки математики.
  • Изучение таблицы - выучи всю таблицу умножения. Посмотри как увеличивается количество вещей при перемножении.

После прохождения этой игры тебе будут гарантированы лучшие оценки по математике. Лучший способ выучить таблицу умножения - это игра.

Скриншоты Учим таблицу умножения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 316
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Категории программыМатематика
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