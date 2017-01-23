ChrisPC Anonymous Proxy - бесплатный анонимайзер, который обеспечивает пользователю приватность при серфинге в сети Интернет. Просмотр сайтов, покупки в сети, просмотр онлайн телеканалов или чтение статей является частью повседневной жизни практически любого пользователя. Поэтому важно осознавать, что при подключении к Интернету конфиденциальные данные находятся в потенциальной опасности.

Именно для этих целей и служит ChrisPC Anonymous Proxy, позволяющий анонимно посещать сайты, подключаясь через прокси-серверами из более чем 50 стран. Также имеется возможность быстрой смены IP-адреса. Программа предлагает три режима: Anonymous Proxy Mode, Expat Internet Browsing Mode и Unblock Websites Mode.

Ключевые особенности ChrisPC Anonymous Proxy: