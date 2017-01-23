ChrisPC Anonymous Proxy для Windows

ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free

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Описание ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 FreeОписание   Скачать ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 FreeСКАЧАТЬ (4,46 Мб) Скриншоты ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 FreeСкриншоты (4)   Статистика ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 FreeСтатистика   Отзывы о ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 FreeОтзывы (1)  
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ChrisPC Anonymous Proxy - бесплатный анонимайзер, который обеспечивает пользователю приватность при серфинге в сети Интернет. Просмотр сайтов, покупки в сети, просмотр онлайн телеканалов или чтение статей является частью повседневной жизни практически любого пользователя. Поэтому важно осознавать, что при подключении к Интернету конфиденциальные данные находятся в потенциальной опасности.

Именно для этих целей и служит ChrisPC Anonymous Proxy, позволяющий анонимно посещать сайты, подключаясь через прокси-серверами из более чем 50 стран. Также имеется возможность быстрой смены IP-адреса. Программа предлагает три режима: Anonymous Proxy Mode, Expat Internet Browsing Mode и Unblock Websites Mode.

Ключевые особенности ChrisPC Anonymous Proxy:

  • Защита приватности в Интернете.
  • Наличие прокси-серверов из более чем 50 стран мира (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Испания, Швейцария, Индия, Китай и др.).
  • Возможность просмотра видео на YouTube, заблокированое в вашей стране.
  • Безпроблемный доступ к учетной записи Twitter или Facebook.
  • Блокирование раздражающих рекламных баннеров.
  • Блокирование мультимедийных и другие нестандартных типов объявлений на веб-страницах.
  • Блокирование скриптов слежения и счетчиков посещения на различных ресурсах.
  • Поддержка всех основных браузеров: Edge, Internet Explorer 7 или выше, Google Chrome, Firefox 3 или выше, Opera, Safari.
  • Возможность выбора браузера для подключения через прокси.
  • Наличие автозгрузки приложения при старте Windows.
Скриншоты ChrisPC Anonymous Proxy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 889
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Proxy серверы

Отзывы о программе ChrisPC Anonymous Proxy

Дмитрий про ChrisPC Anonymous Proxy 6.70 Free [21-10-2016]

Пользовался портебл версией,реально меняет IP в браузере,и ни каких настроек,нажал одну кнопку и готово,ставлю 5.Конечно 2IP тест на анонимность провалил,но это же не махина как тор браузер,которым надо ещё уметь пользоваться.В общем беру в резерв.
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