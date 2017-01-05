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Simple DNSCrypt для Windows

Simple DNSCrypt 0.3.9

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Описание Simple DNSCrypt 0.3.9Описание   Скачать Simple DNSCrypt 0.3.9СКАЧАТЬ (6,09 Мб) Скриншоты Simple DNSCrypt 0.3.9Скриншоты (3)   Статистика Simple DNSCrypt 0.3.9Статистика   Отзывы о Simple DNSCrypt 0.3.9Отзывы (0)  
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Simple DNSCrypt - бесплатный инструмент для защиты конфиденциальной информации от посторонних глаз, с помощью которого можно настроить DNScrypt-прокси сервер и шифровать весь свой DNS трафик, что существенно повышает уровень приватности и безопасности данных.

Присутствует двухуровневое шифрование, что достигается за счет использования первичного, и, при необходимости, вторичного преобразователя. Пользователю достаточно выбрать предпочитаемый сервер из предложенного списка.

Кроме этого Simple DNSCrypt включает в себя менеджер дополнений, с помощью которого можно управлять различными параметрами, как например увеличения скорости просмотра страниц, путем отключения ожидание ответов для потока адресов IPv6 (в том случае если IPv6 недоступен в вашей сети), создания журнала DNS-запросов, а также блокирования доменов и IP-адресов с помощью "черного" списка.

Скриншоты Simple DNSCrypt:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование - Учет и контроль трафика

Отзывы о программе Simple DNSCrypt

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