VisualCron для Windows

VisualCron 8.2.8

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Описание VisualCron 8.2.8Описание   Скачать VisualCron 8.2.8СКАЧАТЬ (153,42 Мб) Скриншоты VisualCron 8.2.8Скриншоты (4)   Статистика VisualCron 8.2.8Статистика   Отзывы о VisualCron 8.2.8Отзывы (0)  
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VisualCron - продвинутый планировщик задач и инструмент автоматизации для Windows, который обладает клиент-серверной архитектурой с возможностью удаленного контроля и безопасного управления через Интернет.

Пользователь может лично задавать приоритетные процессы, копировать файлы, выполнять удаленные скрипты и пр.

Условия контролируют внутренний поток процессов в зависимости от ошибок, последних результатов процессов, если файл существует или содержит определенный текст.

Триггеры, которые начинают запланированные пользователем задания, могут быть основаны или на времени или системных событиях, например при изменении файла, начало/конец действия, изменение в логе событий и пр.

Имеется обновление статуса в реальном времени. Присутствует система уведомлений, благодаря которым можно узнать результат задания или процесса различным способом: запись в файл, базу данных, отправка письма и т.д.

Скриншоты VisualCron:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $449
Ограничение в работе программы45 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация
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