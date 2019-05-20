Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени. Бывают ситуации, когда вы самостоятельно не можете кликать на мышку в силу разных причин - заняты игрой на ПК, отошли от рабочего места и т.д. В этих случаях данный инструмент может пригодиться.

Интерфейс утилиты прост и содержит всего несколько настроек. Требуется указать временной промежуток для нажатия кнопок, выбрать тип симуляции (левая или правая кнопка) и количество кликов (одинарный, двойной). Вот, собственно говоря, и все - запустив программу, через заданный интервал времени мышка автоматически начнет кликать.

Инструментом можно управлять с помощью горячих клавиш: по умолчанию Ctrl+F2 - запуск кликера, Ctrl+F3 - остановка.