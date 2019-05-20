Free Mouse Auto Clicker для Windows

Free Mouse Auto Clicker 3.8.6

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Описание Free Mouse Auto Clicker 3.8.6Описание   Скачать Free Mouse Auto Clicker 3.8.6СКАЧАТЬ (463 Кб) Скриншоты Free Mouse Auto Clicker 3.8.6Скриншоты (1)   Статистика Free Mouse Auto Clicker 3.8.6Статистика   Отзывы о Free Mouse Auto Clicker 3.8.6Отзывы (0)  
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3.17 из 5, всего оценок - 6
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Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени. Бывают ситуации, когда вы самостоятельно не можете кликать на мышку в силу разных причин - заняты игрой на ПК, отошли от рабочего места и т.д. В этих случаях данный инструмент может пригодиться.

Интерфейс утилиты прост и содержит всего несколько настроек. Требуется указать временной промежуток для нажатия кнопок, выбрать тип симуляции (левая или правая кнопка) и количество кликов (одинарный, двойной). Вот, собственно говоря, и все - запустив программу, через заданный интервал времени мышка автоматически начнет кликать.

Инструментом можно управлять с помощью горячих клавиш: по умолчанию Ctrl+F2 - запуск кликера, Ctrl+F3 - остановка.

Free Mouse Auto Clicker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 956
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация
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Отзывы о программе Free Mouse Auto Clicker

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