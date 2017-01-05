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Venmo для iOS

Venmo 6.22.0 для iPhone, iPad

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Описание Venmo 6.22.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Venmo 6.22.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (66.3 Мб) Скриншоты Venmo 6.22.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Venmo 6.22.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Venmo 6.22.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Venmo - простой и удобный способ отправлять и получать деньги между друзьями. Приложение является "дочкой" PayPal, но больше сконцентрировано на организации социальных платежей, в которых тот не силен.

Когда это работает? Представьте, вы встретились с друзьями в баре или пошли на концерт, но пришли без денег. Понятно, что друзья выручат, а Venmo подскажет, сколько вы должны вернуть или наоборот, сколько вам вернется. Все удобно и без суеты.

Интерфейс выполнен в стиле Facebook, Twitter и Instagram, который максимально упрощен для новичков. Просто отправьте или запросите платеж с сообщением или комбинацией эмодзи по вашему выбору, а затем комментируйте и делитесь воспоминаниями об этом.

Возможность отправить веселый, нестандартный комментарий, фишка данной системы. Из них складывается совсем нескучная новостная лента, из которой можно узнать, кто впал в пищевую кому, сходя в ресторан, кто рассчитывался за экспресс на вечеринку, оплачивая такси и т.д. И это работает.

Особенности приложения:

  • Быстрая и легкая передача денег, используя имя друга, его Username, телефон или электронную почту.
  • Автоматический поиск друзей с помощью синхронизации аккаунта с учетной записью Facebook и контактами телефона.
  • Уведомление по электронной почте о всех платежах.
  • Информация о платежах является общедоступной по умолчанию. Скрыть ее от посторонних можно в настройках.
  • Интегрировано во множество популярных платформ и позволяет легко автоматизировать и упрощать самые, казалось бы, обыденные процессы.
  • Использует шифрование данных для защиты финансовой информации.
  • Платеж с банковского счета осуществляется бесплатно, а с платежей по кредитным картам берется 3% комиссии.
  • В качестве бесплатного электронного кошелька позволяет выставлять статус для аккаунтов пользователей, которые можно комментировать.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Venmo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе Venmo

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Отзывов о программе Venmo 6.22.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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