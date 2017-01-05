Venmo - простой и удобный способ отправлять и получать деньги между друзьями. Приложение является "дочкой" PayPal, но больше сконцентрировано на организации социальных платежей, в которых тот не силен.

Когда это работает? Представьте, вы встретились с друзьями в баре или пошли на концерт, но пришли без денег. Понятно, что друзья выручат, а Venmo подскажет, сколько вы должны вернуть или наоборот, сколько вам вернется. Все удобно и без суеты.

Интерфейс выполнен в стиле Facebook, Twitter и Instagram, который максимально упрощен для новичков. Просто отправьте или запросите платеж с сообщением или комбинацией эмодзи по вашему выбору, а затем комментируйте и делитесь воспоминаниями об этом.

Возможность отправить веселый, нестандартный комментарий, фишка данной системы. Из них складывается совсем нескучная новостная лента, из которой можно узнать, кто впал в пищевую кому, сходя в ресторан, кто рассчитывался за экспресс на вечеринку, оплачивая такси и т.д. И это работает.

Особенности приложения: